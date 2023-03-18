Пикировка перцев в 2023: правила, сроки по лунному календарю

Пикировка рассады – один из важнейших этапов выращивания растений. И конечно, перцы здесь не стали исключением. Процедура пикировки должна быть выполнена правильно, ведь от этого зависит будущий урожай.
«Рамблер» рассказывает, как правильно пикировать перцы и когда это лучше всего сделать в соответствии с лунным календарем.
Пикировка – это пересадка растения из общего рассадного ящика в персональный контейнер или горшочек. Процедура пикировки проводится в момент, когда сеянец сформирует первую пару настоящих листочков. То есть всего у юного растения должно быть четыре листочка. Первые листики называются семядольными, они появляются первыми и выполняют важнейшую задачу – прорваться сквозь оболочку семени и прорасти сквозь грунт.
Если вдруг у семядольных листочков не хватило времени или сил на то, чтобы сбросить семенные оболочки, ни в коем случае нельзя снимать их ни пинцетом, ни пальцами. Иначе вы рискуете повредить хрупкое растение, и оно может никогда не восстановиться. Просто ждите. Если терпения все же не хватает, сделать можно следующее:
Это поможет размягчить оболочки семян, и листочкам хватит сил их сбросить.
Главное правило пикировки – не навреди! Нужно соблюдать максимальную осторожность, чтобы ни в коем случае не повредить корни. Даже если вам кажется, что корешок слишком длинный и тонкий и логично было бы его укоротить. Не делайте этого!
Обычно пикировка выполняется через 15-20 дней после появления всходов. Возьмите контейнер или горшок объемом примерно 0,5 литра, уложите на дно небольшой слой дренажа, насыпьте грунт, сделайте углубление и пересадите сеянец на новое место.
Подсыпьте еще немного грунта, а затем хорошо пролейте. Заглубить сеянцы нужно до семядольных листочков.
В первые два дня не подставляйте под лучи яркого солнца, а затем поставьте на самое светлое место. Если это подоконник, убедитесь, что он не холодный, а листья рассады не соприкасаются со стеклом. Утеплить подоконник можно туристической пенкой или даже шерстяным одеялом. Обеспечьте досветку, если ваши окна выходят на север, и, наоборот, притенение в полдень, если окна выходят на юг.
Что можно еще использовать в качестве тары:
Еще один способ рассадить перцы – сделать перевалку. Этот способ хорош, когда вы пропустили все сроки и не успели провести пикировку перца вовремя. Суть перевалки в том, чтобы пересадить сеянец, не разрушая земляной ком. Сделать это не так просто, особенно, если вы достаточно часто посеяли семена.
Выбрать благоприятные дни для пикировки перца в 2023 год можно по лунному календарю.