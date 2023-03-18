Пикировка перцев в 2023: правила, сроки по лунному календарю

Пикировка рассады – один из важнейших этапов выращивания растений. И конечно, перцы здесь не стали исключением. Процедура пикировки должна быть выполнена правильно, ведь от этого зависит будущий урожай.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно пикировать перцы и когда это лучше всего сделать в соответствии с лунным календарем.

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Что такое пикировка

Пикировка – это пересадка растения из общего рассадного ящика в персональный контейнер или горшочек. Процедура пикировки проводится в момент, когда сеянец сформирует первую пару настоящих листочков. То есть всего у юного растения должно быть четыре листочка. Первые листики называются семядольными, они появляются первыми и выполняют важнейшую задачу – прорваться сквозь оболочку семени и прорасти сквозь грунт.

Если вдруг у семядольных листочков не хватило времени или сил на то, чтобы сбросить семенные оболочки, ни в коем случае нельзя снимать их ни пинцетом, ни пальцами. Иначе вы рискуете повредить хрупкое растение, и оно может никогда не восстановиться. Просто ждите. Если терпения все же не хватает, сделать можно следующее:

Налейте воду в опрыскиватель, лучше если она будет фильтрованная

Дайте ей отстояться хотя бы полдня, а лучше сутки

Опрыскивайте рассаду несколько раз в день

Это поможет размягчить оболочки семян, и листочкам хватит сил их сбросить.

Как правильно проводить пикировку перца

Главное правило пикировки – не навреди! Нужно соблюдать максимальную осторожность, чтобы ни в коем случае не повредить корни. Даже если вам кажется, что корешок слишком длинный и тонкий и логично было бы его укоротить. Не делайте этого!

Обычно пикировка выполняется через 15-20 дней после появления всходов. Возьмите контейнер или горшок объемом примерно 0,5 литра, уложите на дно небольшой слой дренажа, насыпьте грунт, сделайте углубление и пересадите сеянец на новое место.

Подсыпьте еще немного грунта, а затем хорошо пролейте. Заглубить сеянцы нужно до семядольных листочков.

В первые два дня не подставляйте под лучи яркого солнца, а затем поставьте на самое светлое место. Если это подоконник, убедитесь, что он не холодный, а листья рассады не соприкасаются со стеклом. Утеплить подоконник можно туристической пенкой или даже шерстяным одеялом. Обеспечьте досветку, если ваши окна выходят на север, и, наоборот, притенение в полдень, если окна выходят на юг.

Что можно еще использовать в качестве тары:

Одноразовые пластиковые стаканчики объемом 0,5 литра

Обрезанные наполовину пакеты из-под молока, соков и других напитков

Специальные пакеты для пикировки рассады, продающиеся в пачках от 50 штук

Специальные горшочки любимого цвета, если вам важна эстетика во всем

Еще один способ рассадить перцы – сделать перевалку. Этот способ хорош, когда вы пропустили все сроки и не успели провести пикировку перца вовремя. Суть перевалки в том, чтобы пересадить сеянец, не разрушая земляной ком. Сделать это не так просто, особенно, если вы достаточно часто посеяли семена.

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Когда пикировать перцы по лунному календарю

Выбрать благоприятные дни для пикировки перца в 2023 год можно по лунному календарю.

Пикировка перца в марте

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 6, 15, 26, 27, 28, 29, 30 марта

Нейтральные дни: 8, 9, 10 и 11 марта

Неблагоприятные дни: 7 марта (полнолуние) и с 20 по 22 марта (новолуние)

Пикировка перца в апреле

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 23, 24, 25, 26, 30 апреля

Нейтральные дни: 1, 2 и 7 апреля

Неблагоприятные дни: 6 апреля (полнолуние) и с 19 по 21 апреля (новолуние)

Пикировка перца в мае

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 мая

Нейтральные дни: 6, 7 и 8 мая

Неблагоприятные дни: 5 мая (полнолуние) и с 18 по 20 мая (новолуние)