Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Катя Кобышева

Баклажаны – достаточно теплолюбивая культура, поэтому без рассады не обойтись. Причем вне зависимости от региона России, единственное, что может сдвинуться, - так это сроки высадки в открытый грунт. А вот когда сажать баклажаны в 2023 году, чтобы рассада получилась на загляденье, подскажет лунный календарь.

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю
Фото: unsplashunsplash

«Рамблер» рассказывает о том, как правильно посеять семена баклажанов, как ухаживать за всходами и рассадой, чтобы урожай превзошел все ожидания.

Видео дня

Выбор семян

Главное, чем нужно руководствовать при выборе семян, - это то, насколько они подходят для выращивания в вашем регионе, важно выбирать районированные сорта.

Следующий фактор – надежность производителя, который гарантирует качество посадочного материала. Ориентируйтесь не на срок хранения, а на дату сбора семян. Хорошие производители обязательно указывают обе даты. Считается, что наилучшей всхожестью отличается семена, которые хранятся 2-4 года, при том что в целом они могут храниться до восьми лет.

Проверка на всхожесть

Необязательно брать все семена, достаточно будет десяти штук. Залейте их теплой водой на сутки, затем переложите на влажный ватный диск в теплое место. Семена считаются всхожими, если не менее половины проклюнутся.

Unsplash

Подготовка к посеву

Поместите семена баклажанов в 3-5-процентный раствор поваренной соли на полторы-две минуты. Те из них, которые всплывут, можно сразу выбросить. Остальные перед посевом следует протравить в достаточно крепком растворе марганцовки – 1 грамм на полстакана теплой, почти горячей воды. Семена нужно положить в марлевый мешочек и опустить их в раствор марганцовки на 20-25 минут. Если ваши семена уже оказались окрашенными, значит эту процедуру уже провел производитель и повторять ее не нужно.

Выбираем грунт

Основные характеристики грунта для баклажанов:

  • Влагоемкий,
  • Некислый,
  • Питательный.

Если нет возможности и настроения заниматься смешиванием, возьмите готовый для пасленовых или для томатов и перцев. Не забудьте добавить немного перлита и вермикулита.

Unsplash

Когда сажать семена баклажанов на рассаду по лунному календарю

Вообще затягивать с этим не нужно, так как баклажаны достаточно долго развиваются. Оптимальным временем считается первая половина марта, вторая половина марта – в крайнем случае, если не успели, а в апреле уже практически бессмысленно. То есть посадить, конечно, можно, никто не запретит, но вот урожай, скорее всего, будет небольшим, растения просто не успеют отдать все, на что они способны.

  • Благоприятные дни для посева баклажанов в марте: 1–3, 16, 24, 25, 29, 30
  • Неблагоприятные дни в марте: 7 (полнолуние), 20, 21, 22 (новолуние)
  • Благоприятные дни для посева баклажанов в апреле: 4, 5, 13, 22, 25, 26
  • Неблагоприятные дни в апреле: 6 (полнолуние), 19, 20, 21 (новолуние)
Unsplash

Как правильно сажать

Самое главное – обеспечить тепло. Выращивать рассаду можно в торфяных таблетках или рассадных ящиках. Если взяли торфяные таблетки, следуйте инструкции. В рассадные ящики насыпьте грунт, пролейте его теплой водой, разместите семена на расстоянии 2-3 см друг от друга, сверху засыпьте грунтом слоем в полтора-два сантиметра. Если вы заранее прорастили семена, следите за тем, чтобы корешок лег горизонтально.

Затем накройте ящики пленкой или колпаком и поставьте в теплое место. Подготовленные семена прорастут через неделю, неподготовленные придется подождать 15-25 дней. После появления всходов пленку можно перфорировать, а колпак приподнять, ящик нужно держать в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами. Через пару дней пленку или колпак можно полностью снять. После этого ящик с рассадой нужно перенести в более прохладное место с температурой 18-20 градусов по Цельсию, а через неделю вновь вернуть в тепло.

Почву увлажняйте с помощью опрыскивателя по мере необходимости, а первый полив можно провести на третий день после того, как снимете пленку, когда всходы достаточно окрепнут.

Пикировка проводится в фазе семядолей, но, если есть возможность, лучше сразу сажать семена в отдельные горшочки, а затем переваливать в емкость побольше. Сразу в большие горшки сажать нельзя, иначе почва может закиснуть, а сеянец подгнить.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий