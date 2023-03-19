Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Баклажаны – достаточно теплолюбивая культура, поэтому без рассады не обойтись. Причем вне зависимости от региона России, единственное, что может сдвинуться, - так это сроки высадки в открытый грунт. А вот когда сажать баклажаны в 2023 году, чтобы рассада получилась на загляденье, подскажет лунный календарь.

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«Рамблер» рассказывает о том, как правильно посеять семена баклажанов, как ухаживать за всходами и рассадой, чтобы урожай превзошел все ожидания.

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Выбор семян

Главное, чем нужно руководствовать при выборе семян, - это то, насколько они подходят для выращивания в вашем регионе, важно выбирать районированные сорта.

Следующий фактор – надежность производителя, который гарантирует качество посадочного материала. Ориентируйтесь не на срок хранения, а на дату сбора семян. Хорошие производители обязательно указывают обе даты. Считается, что наилучшей всхожестью отличается семена, которые хранятся 2-4 года, при том что в целом они могут храниться до восьми лет.

Проверка на всхожесть

Необязательно брать все семена, достаточно будет десяти штук. Залейте их теплой водой на сутки, затем переложите на влажный ватный диск в теплое место. Семена считаются всхожими, если не менее половины проклюнутся.

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Подготовка к посеву

Поместите семена баклажанов в 3-5-процентный раствор поваренной соли на полторы-две минуты. Те из них, которые всплывут, можно сразу выбросить. Остальные перед посевом следует протравить в достаточно крепком растворе марганцовки – 1 грамм на полстакана теплой, почти горячей воды. Семена нужно положить в марлевый мешочек и опустить их в раствор марганцовки на 20-25 минут. Если ваши семена уже оказались окрашенными, значит эту процедуру уже провел производитель и повторять ее не нужно.

Выбираем грунт

Основные характеристики грунта для баклажанов:

Влагоемкий,

Некислый,

Питательный.

Если нет возможности и настроения заниматься смешиванием, возьмите готовый для пасленовых или для томатов и перцев. Не забудьте добавить немного перлита и вермикулита.

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Когда сажать семена баклажанов на рассаду по лунному календарю

Вообще затягивать с этим не нужно, так как баклажаны достаточно долго развиваются. Оптимальным временем считается первая половина марта, вторая половина марта – в крайнем случае, если не успели, а в апреле уже практически бессмысленно. То есть посадить, конечно, можно, никто не запретит, но вот урожай, скорее всего, будет небольшим, растения просто не успеют отдать все, на что они способны.

Благоприятные дни для посева баклажанов в марте: 1–3, 16, 24, 25, 29, 30

Неблагоприятные дни в марте: 7 (полнолуние), 20, 21, 22 (новолуние)

Благоприятные дни для посева баклажанов в апреле: 4, 5, 13, 22, 25, 26

Неблагоприятные дни в апреле: 6 (полнолуние), 19, 20, 21 (новолуние)

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Как правильно сажать

Самое главное – обеспечить тепло. Выращивать рассаду можно в торфяных таблетках или рассадных ящиках. Если взяли торфяные таблетки, следуйте инструкции. В рассадные ящики насыпьте грунт, пролейте его теплой водой, разместите семена на расстоянии 2-3 см друг от друга, сверху засыпьте грунтом слоем в полтора-два сантиметра. Если вы заранее прорастили семена, следите за тем, чтобы корешок лег горизонтально.

Затем накройте ящики пленкой или колпаком и поставьте в теплое место. Подготовленные семена прорастут через неделю, неподготовленные придется подождать 15-25 дней. После появления всходов пленку можно перфорировать, а колпак приподнять, ящик нужно держать в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами. Через пару дней пленку или колпак можно полностью снять. После этого ящик с рассадой нужно перенести в более прохладное место с температурой 18-20 градусов по Цельсию, а через неделю вновь вернуть в тепло.

Почву увлажняйте с помощью опрыскивателя по мере необходимости, а первый полив можно провести на третий день после того, как снимете пленку, когда всходы достаточно окрепнут.