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2 часа назад

Как выбрать матрас и когда его менять? Объясняет производитель

Секрет Фирмы

Если у вас в последнее время нарушился сон, не спешите бежать в аптеку за снотворным. Посмотрите сначала, на чём вы спите. Исследования показывают, что от качества матраса зависит и качество сна. Если спать на слишком старом, то даже полноценный восьмичасовой сон может не спасти. О том, как часто менять матрас и как выбрать новый, рассказала коммерческий директор компании-производителя Askona Елена Корчагова.

Как выбрать матрас и когда его менять? Объясняет производитель
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Корчагова посоветовала менять матрас, как только спать на нём становится неудобно. Присмотритесь к чехлу — если видите, что он деформировался, то стоит задуматься о новом. И ещё обзавестись новым матрасом нужно, если стало меняться ваше физическое состояние после сна. К примеру, вы спали 8 часов, но при этом всё равно стали просыпаться «разбитым» и уставшим.

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Обычно матрасы меняют раз в 6 лет, отметила Корчагова в беседе с «Газетой.ru». Срок годности зависит от технических характеристик и правильного использования. Но вообще сами производители указывают срок службы для каждой конкретной модели.

Как подобрать новый матрас

По словам коммерческого директора Askona, при подборе матраса нужно в первую очередь ориентироваться на:

  • свой рост и вес;
  • предпочтения по жёсткости — жёсткий, средний или мягкий;
  • тип — пружинный или беспружинный.

«На матрасах не рекомендуется прыгать, ходить, а также некоторые модели надо переворачивать раз в 6 месяцев», — посоветовала эксперт.

Что еще поможет нормально уснуть

Одним матрасом нормальный сон не обеспечишь. Чтобы полноценно высыпаться, нужно создать соответствующую атмосферу. А для этого в спальне понадобятся правильные шторы, увлажнённый воздух и подходящая подушка.

Сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рекомендовала выбирать ортопедические матрасы и подушки, особенно если есть проблемы с позвоночником. Они равномерно распределяют давление, которое на них оказывает тело, поэтому на них удобно лежать, кровообращение не нарушается.

Что касается штор, то они должны полностью перекрывать доступ в комнату солнечным лучам. Кстати, ещё шторы частично поглощают шум с улицы, чего не могут обычные занавески. Можно в качестве альтернативы купить светоизолирующий экран, отмечала специалист.

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