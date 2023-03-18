Перечислены лекарственные свойства комнатных растений

Многие выращивают комнатные растения и даже не задумываются, что обычные цветы могут быть лекарством. А ведь растения не только очищают воздух, но и укрепляют иммунитет, помогают при ожогах, некоторые можно применять и в косметических целях. Поэтому нелишним будет знать, какую пользу можно извлечь из конкретного цветка на подоконнике. Также не стоит забывать, что некоторые живые организмы могут отравлять жизнь в буквальном смысле слова.
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Лекарственные растения на подоконнике
- Алоэ древовидный имеет очень сочные ветви. Его сок можно использовать при лечении ожогов или порезов, он снимает зуд от укусов насекомых. Также он имеет противовоспалительные, желчегонные и бактерицидные свойства, обладает эффектом слабительного.
- Гибискус помогает от болезней почек, печени и крови. Её можно употреблять при упадке сил, он обладает тонизирующим эффектом.
- Герань можно использовать в косметических целях для омоложения кожи — для этого используется её эфирное масло. Также растение обладает антисептическими свойствами.
- Узамбарская фиалка или сенполия имеет противовоспалительные свойства. Также она помогает при сухой коже и используется для омоложения.
- Каланхоэ приносит пользу при лечении экзем или кожных язв. Также его можно использовать при гастритах, пониженной кислотности и варикозе вен. Кроме этого, он помогает при женских болезнях, тонзиллитах и гайморитах.
- Сансеверия домашняя хорошо очищает воздух. Её рекомендуют держать тем, кто часто болеет простудами.
- Розмарин помогает при болезнях сердца и дыхательных путей — астме, бронхите и других лёгочных заболеваниях. Также его можно использовать в качестве специи.
- Ядовитые растения
Но кроме пользы некоторые растения могут быть и ядовитыми. Прежде всего, надо убедиться, что цветы не вызывают у вас аллергической реакции, сообщило издание ОСН.
Кроме того, алоэ противопоказано при геморроидальных и маточных кровотечениях. Его не стоит употреблять при беременности, гипертонии и тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при заболевании печени и желчного пузыря.
Каланхоэ не стоит применять тем, у кого болезни печени, почек или суставов. Также лучше быть поаккуратнее беременным женщинам.