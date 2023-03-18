Перечислены лекарственные свойства комнатных растений

Многие выращивают комнатные растения и даже не задумываются, что обычные цветы могут быть лекарством. А ведь растения не только очищают воздух, но и укрепляют иммунитет, помогают при ожогах, некоторые можно применять и в косметических целях. Поэтому нелишним будет знать, какую пользу можно извлечь из конкретного цветка на подоконнике. Также не стоит забывать, что некоторые живые организмы могут отравлять жизнь в буквальном смысле слова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Лекарственные растения на подоконнике

Видео дня

Алоэ древовидный имеет очень сочные ветви. Его сок можно использовать при лечении ожогов или порезов, он снимает зуд от укусов насекомых. Также он имеет противовоспалительные, желчегонные и бактерицидные свойства, обладает эффектом слабительного.

Гибискус помогает от болезней почек, печени и крови. Её можно употреблять при упадке сил, он обладает тонизирующим эффектом.

Герань можно использовать в косметических целях для омоложения кожи — для этого используется её эфирное масло. Также растение обладает антисептическими свойствами.

Узамбарская фиалка или сенполия имеет противовоспалительные свойства. Также она помогает при сухой коже и используется для омоложения.

Каланхоэ приносит пользу при лечении экзем или кожных язв. Также его можно использовать при гастритах, пониженной кислотности и варикозе вен. Кроме этого, он помогает при женских болезнях, тонзиллитах и гайморитах.

Сансеверия домашняя хорошо очищает воздух. Её рекомендуют держать тем, кто часто болеет простудами.

Розмарин помогает при болезнях сердца и дыхательных путей — астме, бронхите и других лёгочных заболеваниях. Также его можно использовать в качестве специи.

Ядовитые растения

Но кроме пользы некоторые растения могут быть и ядовитыми. Прежде всего, надо убедиться, что цветы не вызывают у вас аллергической реакции, сообщило издание ОСН.

Кроме того, алоэ противопоказано при геморроидальных и маточных кровотечениях. Его не стоит употреблять при беременности, гипертонии и тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при заболевании печени и желчного пузыря.