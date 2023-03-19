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2 часа назад

7 вещей, которые собирают больше всего пыли в квартире

Вечерняя Москва

Названы семь предметов в квартире, на которых скапливается больше всего пыли.

7 вещей, которые собирают больше всего пыли в квартире
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В первую очередь стоит обратить внимание на плафоны и абажуры, поскольку они быстро накапливают пыль из-за сложных форм и рельефных покрытий.

Дальше в списке идут книги. Собственная библиотека является мощным пылесборником. Кроме того, в тройке оказались открытые форточки, так как грязь с улицы оседает на внутренней части окна. Затем в рейтинге идут шторы и тюль, а также мягкие игрушки, сообщает vnimanie.pro.

На кухне немало источников заразы, поэтому важно содержать ее в чистоте и порядке, иначе существует риск заболеть различными инфекциями. Какие предметы несут потенциальную опасность для здоровья и какие болезни можно подхватить, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Эксперты дали советы по правильному выбору москитной сетки для дома. Специалисты отметили, что сперва нужно проверить ее сечение. В условиях использования в пыльной местности стоит выбирать наименьшее сечение, которое не пропустит пыль в помещение.

Дом и сад,Андрей Кондрахин,
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