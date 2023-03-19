5 способов защититься от бытовой радиации

Стоит соблюдать небольшие правила, чтобы обезопасить себя от негативного воздействия гаджетов.

Электромагнитная волна — энергия, которая имеет двойную природу. С одной стороны, это электрическое поле, которое распространяется в пространстве со скоростью света, с другой — элементарные заряженные частицы.

Видео дня

Видимый глазом свет — это тоже электромагнитная волна определённой длины. Но в большинстве случаев они нам незаметны.

При попадании человека в зону повышенного уровня электромагнитного излучения происходят сбои в функционировании всех органов и систем человеческого тела. Негативное влияние испытывают нервная, эндокринная, иммунная, мочеполовая системы организма. Изменяются частота сердечных сокращений и артериальное давление.

Нельзя сказать, что электромагнитное поле – это всегда зло. Известно, что его используют в физиотерапии для лечения многих заболеваний, для заживления ран, оно обладает противовоспалительным эффектом, улучшает клеточный метаболизм.

Но речь идёт только о случаях строгого контроля со стороны врачей, в выбранных частотных диапазонах и в определённых интервалах интенсивности электромагнитного поля.

Есть и бытовая радиация: любой прибор в доме или офисе излучает электромагнитные волны или, проще говоря, является источником электросмога, представляющего угрозу для здоровья.

Электросмог – совокупность электромагнитных полей, которые воздействуют на человека в закрытых помещениях. Он невидимый, бесшумный, без запаха, однако вездесущий.

Источниками излучения являются все виды электроприборов, электропроводка, причём чем мощнее прибор, тем более агрессивное поле. Поднесите мобильный телефон к работающему радио – начнутся сбои, ведь одни поля мешают другим.

Для того чтобы обезопасить себя, стоит держаться подальше от его источников. Всё время иметь телефон под рукой практично, но лучше этого избегать. Точно так же нежелательно иметь телевизор в спальне в режиме ожидания, потому что он всё равно производит электромагнитное загрязнение.

Непрерывная доступность интернета также является проблемой. Рекомендуем выключать Wi-Fi роутер хотя бы на ночь. Так же, как и с волнами, тут поможет экранирующая краска или ткани, к примеру, для штор.