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1 час назад

Вот почему не стоит пускать домашних животных в кровать

Ferra.ru

Многие люди любят спать со своими домашними питомцами, но не подозревают, что это может негативно сказаться на их здоровье. Американские учёные обнаружили, что кошки и собаки могут вызывать у своих хозяев различные нарушения сна.

Вот почему не стоит пускать домашних животных в кровать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи проанализировали данные людей, которые принимали участие в Национальном исследовании здоровья и питания 2005-2006 годов. В своей работе учёные учитывали такие факторы качества сна, такие как усталость, сонливость, долгое засыпание или недостаточный сон. Они выяснили, что владельцы собак чаще страдали от расстройства сна, а владельцы кошек — от непроизвольных подёргиваний ног.

Учёные не могут точно сказать, почему домашние животные влияют на сон хозяев. Возможно, это связано с тем, что кошки и собаки более активны ночью и могут мешать спокойному отдыху. Однако они не рекомендуют людям избавляться от своих питомцев из-за этого: достаточно просто запретить им доступ в спальню.

Также учёные предупреждают людей с хроническими нарушениями сна о том, что заведение питомца может только усугубить их проблему.

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