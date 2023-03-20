Почему скулит собака и что делать?

Собаки – социальные животные с достаточно развитой коммуникацией, осуществляемой посредством мимики, поз и движений тела, звуков и запахов. Скуление – одна из форм общения, важный сигнал для членов стаи или для владельца. Но что оно означает? Как понять чего хочет скулящая собака и что делать, если она этим занята постоянно? В этой статье мы расскажем о самых распространенных ситуациях, в которых собака скулит, а также опишем возможные варианты решения проблем.

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Почему собака скулит без причины?

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В подавляющем большинстве случаев причина все-таки есть. Скулеж – это, в первую очередь, просьба о помощи или демонстрация подчинения. Так собаки могут выражать дискомфорт, боль или страх. Взрослые животные могут сохранять щенячьи привычки и выражать свои просьбы и тревоги поскуливанием, которое нередко смешивается с лаем или визгом. Поэтому, если питомец склонен огорчать вас постоянным скулением, стоит потратить время и проанализировать ситуацию. Чтобы вычислить из множества возможных причин ту самую, необходимо понаблюдать за псом в различных условиях не только во время нежелательного поведения, но также постараться выяснить, что происходит до и после этого момента.

19 причин, почему скулит собака

Если скулеж – это проявление тревоги или нужды, то как понять, чего именно не хватает питомцу? Ведь переводчика собачьих звуков до сих пор не изобрели, а вам кажется, что вы сделали все возможное для животного и его удобства. Ниже мы опишем самые значимые потребности и проблемы питомцев, узнав о которых вы можете понять, почему собака скулит, иногда без причины и целый день или, например, ночью, после еды и в других ситуациях, и что вы можете сделать, чтобы самостоятельно решить эту проблему.

Физиологические потребности

Все живые организмы нуждаются в источнике энергии и воды. Это базовые потребности, дефицит которых нужно исключать первым делом.

Поэтому наш список причин для скуления начинается со следующих пунктов:

Голод (взрослым собакам необходимо двухразовое питание с учетом их размеров и физической активности, в некоторых состояниях кратность кормления необходимо увеличить);

Жажда (в свободном доступе у собаки всегда должна быть чистая прохладная вода);

Дефицит сна и отдыха (особенно актуально для рабочих собак);

Желание справить нужду (среднестатистическая собака нуждается в двухразовом выгуле);

Отсутствие полового партнера у некастрированных животных.

Так что, если ваша собака постоянно скулит, первым делом учтите именно эти запросы.

Проблемы со здоровьем

Различные заболевания, такие как перелом кости, гастроэнтерит, уролитиаз или отит, могут вызывать болезненность или неприятные ощущения различной интенсивности, из-за которых питомец может поскуливать. Разбираясь в причинах нежелательного поведения, обязательно учтите следующие причины:

Боль;

Недомогание (например, тошнота или неукротимый зуд).

Если вам показалось, что это именно те причины, что вызывают скулеж вашего питомца, то обязательно покажите животное ветеринарному врачу и не пытайтесь самостоятельно диагностировать и лечить заболевания.

Потребность в безопасности и комфортной среде

Чувство безопасности и комфорта необходимо не только людям. Однако понимание этого состояния у нас и наших питомцев довольно разные. Собакам необязательно жить в квартире или спать на мягком диване, но и для них есть ряд причин поволноваться о комфорте.

Итак, наш список возможных причин для скуления пополнят следующие негативные факторы:

Страх (например, страх разлуки с владельцем или страх перед громкими звуками);

Отсутствие постоянного собственного места для отдыха;

Неприемлемые условия, такие как жара, холод, сырость и т.д.;

Неудобная амуниция (парфорс, ошейник не по размеру, неудобная одежда и т.д.)

Отсутствие предсказуемости в поведении владельца (например, в тех случаях, когда за схожие действия в разное время собаку сначала хвалят, а затем ругают).

Следует учитывать, что все псы разные, и их способность переносить дискомфорт может сильно отличаться и зависит не только от породы, размера, шерстного покрова и физической формы животного, но и от типа высшей нервной деятельности. Так, некоторые особи спокойно привыкают к вольерному содержанию, постоянным стычкам с другими членами стаи или к тяжелой работе, а другие в похожих условиях будут испытывать напряжение и тревожность, из-за чего может показаться, что собака постоянно скулит без причины.

Потребность в физической активности

Некоторым особо активным собакам, среди которых представители таких пород, как хаски, борзые и легавые, многие виды овчарок вроде маленьких шипперке, средних аусси или более крупных малинуа, просто необходима физическая активность. Зачастую им мало стандартного трехразового выгула и требуется повышенная нагрузка в духе аджилити или хотя бы простых пробежек.

Социальные потребности

Большинство собак – очень общительные животные и зачастую одного общения с владельцем им недостаточно. Некоторые особи могут нуждаться в частых встречах и играх с сородичами. Есть ряд социальных пород, таких как золотистый ретривер или колли, которые не могут без постоянного общения с людьми, а есть породы, созданные для охоты, например ягдтерьеры.

Именно поэтому, выясняя, почему собака постоянно скулит без причины, необходимо учесть еще несколько пунктов:

Потребность в новой информации (новые маршруты прогулок, новые команды и пр.);

Проявление эмоций (например, при встрече владельца после расставания);

Выражение просьбы (к примеру, вернуть игрушку, если вы только что ее отобрали);

Выражение нетерпения (в ситуациях вроде тех, когда собака ждет, когда ее спустят с поводка);

Дефицит общения с сородичами или людьми, особенно если собаку часто изолируют в клетке или в вольере;

Отсутствие реализации охотничьего инстинкта (в этом случае собака поскуливает при виде убегающих мелких животных).

Различные ситуации, в которых скулит питомец

А что делать, если вам не подошла ни одна из причин или они не очевидны? Если вы исключили дефицит базовых потребностей, а также боль или недомогание, то стоит оценить ситуацию, в которой происходит нежелательное поведение.

Ночью

Если ваш питомец ночью скулит без причины, то постарайтесь пересмотреть его режим сна и бодрствования. Причиной может быть желание сходить в туалет, голод, жажда, скука или различные страхи, выражающиеся в тревожности. Убедитесь, что у питомца есть собственное комфортное место для отдыха. Стоит отметить, что особо социальные собаки не способны спать отдельно от хозяина и желательно обустраивать спальное место хотя бы в одном помещении с вами.

После еды

В том случае, если ваш питомец скулит сразу после того, как поел, то, возможно, он не наелся и просит добавки. Обратите внимание на температуру корма – возможно, она слишком низкая или высокая. Не исключены тошнота или боль, такое бывает у животных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с заболеваниями ротовой полости. Для некоторых же животных прием корма выливается в последующее желание сходить в туалет.

В машине

Поездка в машине для многих собак – это стресс, даже если вы продумали перевозку и оборудовали салон специальным креслом для питомца. В машине может быть жарко и душно, собака может тревожиться из-за шумов или вибраций, а также ей может быть скучно или неудобно. Стоит учитывать, что большинство питомцев необходимо приучать к поездкам в различном транспорте, так как они по разным причинам могут вызывать у них чувство тревоги.

При встрече с гостями

Собака может испытывать радость, или, наоборот, страх, при виде новых людей, шумно входящих в вашу квартиру. Особенно это проявляется в тех семьях, где приход гостей – дело нечастое и непривычное.

Некоторые животные с выраженным охранным инстинктом могут скулить из-за запрета на лай.

В этой ситуации собака испытывает природный дискомфорт при виде чужих людей, но, не имея возможности охранять лаем или другим выражением агрессии, вынуждена показывать недовольство скулением.

При виде сородичей

Если ваша собака скулит, глядя на других собак, то причин может быть несколько. Некоторые питомцы испытывают страх из-за пропущенной социализации или негативного конфликтного опыта в общении. Кто-то испытывает нетерпение в предвкушении игры, особенно завидев знакомых товарищей. А некоторые скулят из-за редких встреч с сородичами и недостатка общения. Не исключено и половое влечение.

Глядя в окно

Немалая часть собак проводит свободное время, сидя на подоконнике и приглядывая за придомовой территорией. Если питомец при этом скулит, то, возможно, ему не хватает выгула, общения или возможности преследовать птиц или зверей. Для особо возбудимых собак возможность наблюдать за уличной обстановкой – это лишний стимул для раздражения, который желательно устранить.

Что делать, если собака скулит?

В том случае, если нежелательное поведение собаки связано с дефицитом корма или воды, вам следует обеспечить питомца качественной пищей, которая соответствует ее потребностям и учитывает породу, возраст, активность и возможные заболевания, а также постоянным доступом к свежей воде. Если есть проблемы с выгулом вы можете привлечь родственников, друзей или даже воспользоваться услугами выгульщика.

В случае полового влечения, если ваш питомец имеет племенную ценность, вы можете подобрать ему пару самостоятельно или через клуб собаководства. Для прочих питомцев с проблемным поведением на фоне гона рекомендуется кастрация.

Выявленные проблемы со здоровьем не всегда удается быстро и эффективно вылечить. Некоторые заболевания склонны рецидивировать или переходить в хроническое, постоянное течение. Бороться с такими состояниями необходимо, заручившись помощью доверенного врача.

Обеспечить собаке комфорт и свободу от тревожности не всегда просто. Некоторые особи спокойны от рождения, на это не влияют ошибки дрессировки, изменения условий или другие негативные события. Если ваша собака требует изменений условий обитания и стиля общения, то по возможности необходимо реализовать этот запрос. А вот с особенно тревожными питомцами часто складывается впечатление, что собака скулит без причины, и при недостаточности опыта в дрессировке желательно обратиться к кинологу для очной консультации.

Дефицит активности можно восполнить не только изнурительным бегом с вашей собакой. Обратите внимание на собачьи виды спорта, привлекайте более активных домочадцев к выгулу или организуйте совместные прогулки с другими собаковладельцами.

Дефицит социальных потребностей восполняет хорошая, длительная и разнообразная прогулка. Разрешите общительной собаке взаимодействие с доброжелательными и согласными на это незнакомцами, меняйте маршруты прогулок, организуйте общение с лояльными сородичами, выезжайте на природу – все эти мероприятия гарантируют поток новой информации для вашего питомца.

Можно ли отучить питомца скулить?

Возможно, ваш питомец привык реагировать подобным образом на определенную ситуацию. Полностью отучить собаку издавать этот звук нельзя – это форма общения. Но можно научить животное реагировать иначе. Для этого вы можете разучить различные команды, например «тихо» или «лежать». Это позволит заменить негативную реакцию выполнением команды. Если же ваша собака привыкла так выпрашивать желаемое – возьмите за правило не поощрять ее в такой ситуации никогда. Даже единичный срыв отсрочит устранение проблемы.

Если скулит собака – главное

Итак, если вас беспокоит постоянное навязчивое скуление, и вы решили выявить и устранить причину, то вам необходимо знать, что: