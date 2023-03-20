5 признаков, что с рассадой что-то не так

Дачные хлопоты уже начались. С февраля заядлые дачники проращивают любимые овощи и цветы. О том, как выявить и исправить ошибки по уходу за рассадой, рассказал старший методист центра экологического образования «Воробьёвы горы» Пётр Лодыгин.
«Все знают, что растения надо поливать, но часто забывают это делать. Рассада вянет и засыхает, особенно если стоит на подоконнике под солнечными лучами. Если вы не слишком поздно спохватились, ситуацию ещё можно исправить. Для начала просто полейте растения. Обильно, но не пытайтесь компенсировать весь недолив сразу – переизбыток воды тоже не нужен».
Реанимировать сильно засушенное растение можно попробовать, опустив его вместе с горшком на пару часов (не дольше) в ёмкость с водой, советует эколог. Но лучше до этого всё-таки не доводить.
«Почва не должна превращаться в болото. то есть воды между поливами не должно быть видно. Наоборот, верхний слой должен немножко подсыхать между поливами. Почва должна быть при этом рыхлой, чтобы влага могла впитаться и поступить к корням. В поддоне, в ящике или в горшке после полива не должна стоять вода. Когда жидкости слишком много, это хуже, чем наоборот. Может загнить корневая система. Растение какое-то время будет зелёным. Но затем погибнет безвозвратно – увянет и почернеет», – объясняет эксперт.
«Если всходы стоят в темноте или у окна на несолнечной стороне, то рассаде часто не хватает света. Растение сильно вытягивается в сторону источника освещения, листья становятся бледными, и между листьями на стебле большое расстояние. Если не хватает света, стоит приобрести фитолампу и досвечивать рассаду специально, чтобы она набрала сил перед высадкой в грунт», – рекомендует Пётр Лодыгин.
«Одна из самых распространённых инфекций, от которых может пострадать рассада, – это чёрная ножка. Она поражает всходы на ранних этапах, – предостерёг ботаник. – Чтобы избежать её, лучше в самом начале обеззараживать купленные семена, ещё перед посадкой. Например, замочив их в слаборозовом растворе марганцовки. Также можно купить в цветочных магазинах и супермаркетах препараты, которые борются с грибными заболеваниями. Главное – соблюдать инструкцию по дозировке и способу применения средства».
«На подросших растениях, рассаде и комнатных, могут завестись вредители. Нужно осмотреть растение – нет ли пятен, деформации листьев и стеблей от укусов… Наиболее распространённые вредители – мучнистые червецы: эти насекомые похожи на белый войлок. Его хорошо видно – как будто белые хлопья на листьях. Ещё встречаются паутинные клещи. Их можно опознать по паутинке с бегающими красными точками, на верхушке побега или в пазухе листа. Всех этих вредителей можно смывать обычной водой, растения покрупнее можно прямо душем полить или счищать вручную. также можно купить химические препараты с наименьшим классом опасности, чтобы распылять в квартире», – рассказал Пётр Лодыгин.