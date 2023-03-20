5 признаков, что с рассадой что-то не так

«На подросших растениях, рассаде и комнатных, могут завестись вредители. Нужно осмотреть растение – нет ли пятен, деформации листьев и стеблей от укусов… Наиболее распространённые вредители – мучнистые червецы: эти насекомые похожи на белый войлок. Его хорошо видно – как будто белые хлопья на листьях. Ещё встречаются паутинные клещи. Их можно опознать по паутинке с бегающими красными точками, на верхушке побега или в пазухе листа. Всех этих вредителей можно смывать обычной водой, растения покрупнее можно прямо душем полить или счищать вручную. также можно купить химические препараты с наименьшим классом опасности, чтобы распылять в квартире», – рассказал Пётр Лодыгин.