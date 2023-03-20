Можно ли расшифровать поведение питомца?

Животные не умеют общаться с помощью речи, но они с большим успехом сообщают о своих намерениях путём демонстрации того или иного поведения. Сигналами своего тела питомцы реагируют на определённые ситуации и сообщают нам о своём состоянии. Подобные коммуникации в животном мире называют инстинктивным поведением, а важнейший шаг в изучении этого вопроса в своё время сделал Чарлз Дарвин. Он указал на роль, которую играют эмоции животного при общении с друг с другом.