Можно ли расшифровать поведение питомца?

Вместе с зоопсихологом разбираемся в том, что означает то и иное поведение домашних животных.
Животные не умеют общаться с помощью речи, но они с большим успехом сообщают о своих намерениях путём демонстрации того или иного поведения. Сигналами своего тела питомцы реагируют на определённые ситуации и сообщают нам о своём состоянии. Подобные коммуникации в животном мире называют инстинктивным поведением, а важнейший шаг в изучении этого вопроса в своё время сделал Чарлз Дарвин. Он указал на роль, которую играют эмоции животного при общении с друг с другом.
В новом выпуске "Короче, Омск" (16+) зоопсихолог Анна Миланич расскажет, стоит ли обращать внимание на поведение своего питомца и как понять, что ему от вас нужно.
- Всё это было задумано эволюцией для того, чтобы все друг друга не съели. Физическое противоборство сменилось психологическим противостоянием, - отметила Анна Миланич.