Что нужно сделать с комнатными растениями весной

С приходом весны комнатные растения нуждаются в особом уходе, пишет utro.ru.
Весной у комнатных растений происходит активизация питания и роста. Чтобы помочь им подготовиться к цветению, необходимо в первую очередь удалить опавшие листья, удалить отмирающие, а на других отрезать посохшие концы.
В марте рекомендуется провести пересадки. Новый горшок даст больше места для роста, растения смогут получать больше питательных веществ.
Важно также сделать подкормку, основываясь на особенностях цветов. Так, например, в специальной подкормке нуждаются орхидеи и суккуленты.