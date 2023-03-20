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1 час назад

Что нужно сделать с комнатными растениями весной

Мир24

С приходом весны комнатные растения нуждаются в особом уходе, пишет utro.ru.

Что нужно сделать с комнатными растениями весной
Фото: UnsplashUnsplash

Весной у комнатных растений происходит активизация питания и роста. Чтобы помочь им подготовиться к цветению, необходимо в первую очередь удалить опавшие листья, удалить отмирающие, а на других отрезать посохшие концы.

В марте рекомендуется провести пересадки. Новый горшок даст больше места для роста, растения смогут получать больше питательных веществ.

Важно также сделать подкормку, основываясь на особенностях цветов. Так, например, в специальной подкормке нуждаются орхидеи и суккуленты.

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