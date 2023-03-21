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2 часа назад

Генеральная уборка: как подготовить квартиру к лету

WomanHit.ru

Весна — время обновления, хочется привести в порядок не только себя, но и свой дом. Именно поэтому перед теплым сезоном многие проводят генеральную уборку. А наши советы помогут сделать ее эффективнее и быстрее.

Генеральная уборка: как подготовить квартиру к лету
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Важно!

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Специалисты клининговых служб предлагают заранее подготовить все необходимые средства и инструменты, убедиться, что есть губки и тряпочки, скребки, швабра, ведро и тазик.

Приступайте к уборке, начиная с дальней комнаты и двигайтесь по часовой стрелке. Так вы точно ничего не пропустите. Если на улице достаточно тепло, откройте окна: так пары моющих средств принесут меньше вреда, а в квартире будет чистый воздух и приятная атмосфера.

Окна

За зиму на стеклах накапливается огромное количество грязи и пыли, а именно отражающие поверхность создают особую атмосферу в доме. Поэтому важно начать уборку именно с мытья окон. Снимите и шторы, и тюль, положите их в стиральную машину, а в это время протрите стекла с помощью специального средства или воды с уксусом, вымойте подоконники. Для избавления от застарелых загрязнений можно использовать меланиновые губки.

Шторы

Сияющие прозрачные окна требуют достойного обрамления: можно сменить тяжелые темные шторы на светлые, воздушные. Но если вам важно оградить себя от света ночью, тяжелые занавески можно оставить, разместив под них прозрачную тюль, которая буде закрывать окна днем.

Одежда

Теплые вещи занимают много места, но с наступлением весны необходимость в них отпадает. Уделите время тому, чтобы постирать, упаковать и отложить зимние наряды в дальний ящик. Кстати, после сушки положите в карман куртки купюру, пусть следующей осенью находка станет приятным сюрпризом.

Балкон

За зиму балкон превращается в неопрятный склад ненужных вещей, поэтому, когда стало теплее, найдите время, чтобы снова привести его в порядок и выбросить все лишнее. После уборки вынесите на балкон стул или кресло, поставьте горшок с цветком. Вам будет приятно провожать здесь закаты, потягивая холодный чай и наслаждаясь видом.

Стирка

Позаботьтесь о домашнем текстиле: выстирайте все пледы, декоративные наволочки, коврики, промойте ковер в гостиной. Помещение сразу станет свежее и опрятнее.

Цветы

Уделите комнатным растениям особое внимание, весна для них — период активного цветения. Подрежьте стебли, избавьтесь от сухих листьев, подберите стильные светлые кашпо и выставьте горшки поближе к свету.

Дом и сад,
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