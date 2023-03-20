Породы кошек, которые не линяют и не вызывают аллергии

Если вы страдаете аллергией на кошек или вам не нравятся породы, у которых выпадает шерсть, это не значит, что вы должны исключать возможность завести котенка.

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Одна из самых распространенных проблем при совместном проживании с кошками заключается в том, что у них выпадает много шерсти. Это одна из самых частых жалоб тех людей, которые не любят держать кошек дома: нужно постоянно очищать от выпадающей шерсти мебель, пол и ковры. Кроме того, кошачья перхоть и слюна вызывают аллергические реакции у некоторых людей.

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Если вы страдаете аллергией на кошек или вам не нравятся породы, у которых выпадает шерсть, это не значит, что вы должны исключать возможность завести котенка. Есть породы, которые соответствуют вашим требованиям, чтобы иметь возможность завести их дома. Расскажем о породах кошек, которые не линяют и не вызывают аллергии.

Бенгальская кошка

У бенгальских кошек есть некоторые особенности, такие как редкое выпадение шерсти и недостаточная выработка белка Fel D1, присутствующего в слюне кошачьих и вызывающего аллергические реакции у людей. Это кошка, которая может похвастаться привлекательностью, которую придает ее шерсть. Кроме того, бенгальские кошки очень общительные и ласковые, поэтому они идеально подходят для семейного проживания. Эти кошки плохо переносят одиночество и всегда хотят играть с людьми.

Сибирская кошка

У этой кошки довольно длинная шерсть, но она вырабатывает очень мало белка Fel D1. Поэтому люди, страдающие аллергией на кошек и принимающие их в своих домах, сходятся во мнении, что аллергия контролируется во время совместного проживания с сибиряком. Вы также должны иметь в виду, что жирность их шерсти способствует тому, что она должна немного линять. Тем не менее, нельзя пренебрегать чисткой шерсти котенка как минимум три раза в неделю.

Девон-рекс

Из-за волнистости шерсти девон-рексы - одна из пород с наименьшей линькой шерсти. Выработка Fel D1 у этой кошки очень низкая. Их нужно регулярно расчесывать, и они нуждаются в периодических ваннах, чтобы сбалансировать количество масел, способствующих мягкости их шерсти. Эти кошки очень ласковые, прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными, поэтому очень хорошо адаптируются к семейной жизни. Однако стоит заметить, что они не очень любят визиты незнакомцев.

Русская голубая кошка

Это лояльный и элегантный представитель семейства кошачьих, который имеет общие черты с бенгальцами, что делает его еще одной породой, настоятельно рекомендуемой людям, страдающим аллергией. У него плотная и густая серебристо-голубая шерсть, прилегающая к телу, из-за чего он почти не линяет. Каждый день находите время для общения со своим питомцем, поскольку это порода, склонная к тревоге разлуки.

Лаперм

У этой породы полудлинная вьющаяся шерсть - два условия, способствующих редкой линьке шерсти. Расчесывать его необходимо каждые два дня, используя щетку с гибкими длинными нитками, чтобы не повредить его во время процесса. Это очень кокетливые и ласковые представители семейства кошачьих, которых нетрудно отблагодарить за полученную заботу. Лаперм - неподходящая кошка для людей, которых много часов нет дома.

Балийская кошка

Балийская кошка, также известная как сиамская, длинношерстная. Это одна из пород кошек, которая вырабатывает меньше всего белка Fel D1. Их шерсть легко спутывается, поэтому расчесывать ее следует не реже трех раз в неделю. Это кошки с особой привязанностью к семье. Им нравится общаться с людьми, и они довольно общительны с другими животными, даже с незнакомыми.

Яванская кошка

У этой породы отсутствует внутренний подшерсток, и она подходит для людей, страдающих аллергией. У нее очень тонкая шерсть, и она теряет ее в меньшем количестве. Конечности и шея яванской кошки длинные и тонкие, что придает ей несравненную элегантность. Это очень умная, общительная и активная кошка. Они идеально подходят как для одиноких людей, так и для семей с детьми и другими животными. Эти кощки часто требуют выхода на улицу, потому что им очень нравится контакт с природой. Они любят лазить по деревьям.

Корниш-рекс

Это порода, родственная Девон-рексам. У него всего один слой шерсти, что сводит к минимуму линьку и увеличивает ее мягкость. Это кошка, которая требует минимального ухода за шерстью, помимо еженедельной чистки и чистки ушей. Эти представители семейства кошачьих очень игривы и жизнерадостны, поэтому не рекомендуются людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Желательно следить за температурой в доме и не подвергать их воздействию сквозняков.

Сфинкс

Это очень популярная порода кошек без шерсти. У него компактное и мускулистое тело, покрытое очень тонким слоем шерсти, почти незаметным для глаз. Важно обеспечить тепловой комфорт в доме, чтобы она не простудилась. Кроме того, нужно ежедневно дезинфицировать кожу сфинкса, чтобы не нарушался баланс его натуральных масел. Это ласковая и в равной степени властная кошка.

Восточная короткошерстная (ориентальная) кошка