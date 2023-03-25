Зачем стирать пуховик вместе с чистым полотенцем: видео

Наступление весны - самое время, чтобы освежить свой пуховик и убрать в шкаф до следующих морозов. Проще всего постирать пуховик в машинке, но чтобы в итоге он стал выглядеть лучше, а не хуже, нужно соблюдать некоторые правила.

Чтобы ваш пуховик не потерял форму, установите деликатный режим стирки на низкой температуре (не выше 30 градусов). Также необходимо использовать специальный порошок для стирки пуховых изделий и не добавлять кондиционер для белья.

Блогер @Onaznaett поделилась лайфхаком, который поможет быстро высушить пуховик после стирки. Когда пуховик постирается, положите в барабан чистое сухое полотенце и запустите режим отжима. Полотенце впитает влагу из пуховика, благодаря чему пуховик гораздо быстрее высохнет.

Подробнее о том, как стирать пуховик вместе с чистым полотенцем, смотрите в видео.