Признаки, что вам пора сменить матрас

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Если в спальне всё создано для хорошего сна, но заснуть не получается, то дело может быть в матрасе. И есть несколько признаков, что его нужно срочно менять на новый.

Один из видимых признаков того, что вам нужно покупать новый матрас, - это его провисание. Из-за этого позвоночник поддерживается неравномерно. Причём практически все матрасы со временем начинают провисать, поскольку выдерживают вес тела человека каждую ночь.

Если по утрам просыпаетесь вы с болью и ломотой, это может указывать на то, что качество матраса ухудшается.

Среди других признаков плохого матраса выделяют пробуждение несколько раз в течение ночи, более длительный процесс засыпания.

А ещё если у вас есть склонность к аллергии, то матрас тоже может повлиять на ваш сон. Дело в том, что со временем на изношенных матрасах собираются плесень, перхоть домашних животных и прочие аллергены.