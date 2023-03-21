Как правильно выбрать биопрепараты и удобрения для своей теплицы

При выращивании растений в теплицах и парниках очень важно правильно выстроить систему питания и защиты растений. Особенно интересная задача стоит перед теми, кто ратует за живое органическое земледелие на своем участке. С одной стороны, им не придется разбираться с огромным ассортиментом химических пестицидов и минеральных удобрений. С другой — известные ограничения делают их выбор более ответственным, а расширившийся в последние годы ассортимент биопрепаратов может как предоставить дополнительные возможности, так и представить затруднения.

Фото: 7dach 7dach

Грунт в теплице

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Грунт в теплице небольших размеров может иметь разное происхождение, поэтому требуются разные приемы повышения его плодородия и улучшения фитосанитарного состояния (обеззараживания).

Обычная огородная земля в теплице

Если на грядках будет обычная огородная земля, на которую сверху установлено укрытие (теплица), то работа с почвой ведется стандартным образом. В перечень входят выращивание и заделка сидератов, внесение органических, органоминеральных и микробиологических удобрений, профилактический пролив препаратами с живыми микроорганизмами против болезней растений,

мульчирование. В идеальном случае осенью верхнюю часть грунта меняют: снимают слой толщиной 20 см и закладывают смесь перегноя, торфа и песка в соотношении 4:1:1.

Если замену не проводить, весной желательно вносить в лунки перед высадкой рассады самостоятельно приготовленный грунт. На одну лунку требуется приблизительно половина ведра (6-7 л). Грунт готовят под конкретную культуру аналогично рассадному, что позволяет растениям пережить высадку на постоянное место с минимальным стрессом.

В моей практике хорошие результаты из года в год показывают следующие составы:

под томаты — 2 части перегноя на 2 части земли с огорода и 1 часть песка или 3 части компоста на 1 часть песка;под огурцы — 1 часть перегноя или 2 части компоста на 1 часть дерновой земли;под капусту — 1 часть торфа на 1 часть дерновой земли.

Привозной грунт в теплице

Если грунт в теплице полностью привозной («со стороны»), то тут есть ряд рисков. Покупать его у незнакомых организаций — лотерея: высока вероятность завезти опасных почвообитающих вредителей или возбудителей болезней. Закупать садовую землю можно только у проверенного поставщика, который гарантирует ее качество и безопасность. Рассмотрим, какие есть варианты для предотвращения негативных последствий.

Первый вариант. Самое правильное — отобрать пробы для агрохимических и фитопатологических исследований. Соответственно, к использованию грунта можно будет приступать только после получения хороших результатов анализов. К сожалению, по многим причинам такой способ не пользуется популярностью.

Также следует самостоятельно проверить кислотность почвы. Это более доступное исследование, которое дачник может провести самостоятельно, купив специальный тест-набор.

Второй вариант — стерилизация грунта паром. Однако это скорее подходит для хозяйств с капитальными теплицами, в которых есть специальное оборудование. Система представляет собой центральную трубу с отходящими от нее трубами меньшего диаметра, погруженными в грунт на необходимую глубину.

В небольших частных теплицах такая система пока еще большая редкость. Пропаривание почвы очень эффективное мероприятие, способное предотвратить множество проблем с вредителями и болезнями. Однако оно может также сократить количество полезной микрофлоры, поэтому после проведенной процедуры следует внести в почву микробиологические препараты.

Третий вариант подходит для простых теплиц и парников в индивидуальных хозяйствах. После укладки грунта его следует пролить раствором препарата на основе йода в водорастворимой форме с достаточно высокой концентрацией (до 3%). Проливание должно быть равномерным по всей поверхности и на глубину не менее 10 см.

Через 7 дней после такой обработки в грунт вносят микробиологические удобрения и биофунгициды в максимальных рекомендованных производителем дозах. Еще через неделю можно высаживать растения.

Если грунт в теплицу укладывают осенью, можно высеять несколько культур из разных семейств в качестве подзимних (укроп ,редис). Если с почвой что-то не так, это станет заметно еще до высадки основных культур. Отсутствие всходов или их изреженность, выпадение молодых растений, пятнистости на первых парах листьев, потемневшие и отмирающие края листочков — повод серьезно усомниться в качестве грунта. В таком случае до основных посадок у вас будет возможность что-то скорректировать. Дезинфекцию йодом и внесение живых микроорганизмов проводят и в том случае, если грунт укладывают в осенний период (особенно если подзимние культуры все-таки не высевают).

Часто для небольшой теплицы садоводы закупают готовый грунт в мешках. В такие почвосмеси производители нередко добавляют полезную микрофлору с помощью биопрепаратов. Однако покупные грунты часто грешат большим содержанием торфа, что подходит не для всех овощных и цветочных культур. Этот момент можно скорректировать самостоятельно, добавив песок и перегной или компост. Дальнейшая работа с почвой не будет отличаться от стандартной.

Удобрения

Удобрения, используемые в органическом земледелии, можно разделить на следующие категории: органические — навоз разных видов и разной степени разложения (в том числе перегной, птичий помет), компост, зола, зеленые удобрения типа травяных настоев или скошенных и заделанных в землю сидератов;органоминеральные — в продаже их представителей именуют гуматами, но это не совсем корректно. Они содержат соли гуминовых кислот, но, конечно, не 100%;микробиологические — удобрения, содержащие живые микроорганизмы.

Органические удобрения

Лучше, если органические удобрения будут собственного производства, ведь так вы будете уверены в их качестве. При покупке же нужно четко представлять требования к конкретному виду. Например, не просто навоз, а навоз коровий подстилочный полуперепревший, или не просто зола, а зола древесных лиственных пород (или конкретной породы, например березовая).

Органоминеральные удобрения

Органоминеральных удобрений сейчас в продаже достаточно. Они различаются по происхождению, так как входящие в их состав гуминовые кислоты выделяют из торфа, бурого угля, сапропеля или синтезируют из целлюлозы. Количественное содержание сильно различается, поэтому к удобрению обязательно должна прилагаться четкая инструкция по применению. Если ее нет, то это либо «пустышка», либо несерьезно относящийся к своим обязанностям изготовитель. Я многие годы работала с тремя ответственными отечественными производителями гуматов — это «Лигногумат», «Техноэкспорт» и «Сахалинские гуматы».

Помните, что соли гуминовых кислот в малых дозах ускоряют развитие растений, а в больших — затормаживают. Гуминовые кислоты очень хорошо сочетаются с микроэлементами, органическими удобрениями и живыми микроорганизмами.

Микробиологические удобрения

Собственно, микробиологические удобрения правильнее называть активаторами. Входящие в их состав микроорганизмы способствуют скорейшей доставке питательных веществ внутрь зеленого организма. Если в почве достаточно фосфора, но он плохо поступает в растения, необходимо применение препарата с фосформобилизаторами. Эти микроорганизмы преобразуют нерастворимые соединения фосфора в доступную для растения форму. Аналогично с калием — для его усвоения нужно средство с калиймобилизующими бактериями.

Сейчас в РФ зарегистрировано более 100 наименований микробиологических удобрений. Выбирать сложно — лучше доверять известным вам производителям. Но вы должны знать, какие конкретно микроорганизмы и с какой целью нужны.

Если нет четкого понимания об избытке или недостатке того или иного макроэлемента, то можно выбрать многокомпонентный препарат. Такое средство содержит азотфиксирующие, калиймобилизующие и фосформобилизующие бактерии (например, «Живое удобрение»). Также сейчас есть многокомпонентные микробиологические удобрения с добавлением микроэлементов (например, «Гроухелп Овощи»).

Для растений семейства Бобовые (для гороха, фасоли, бобов и пр.) подбирают препарат на основе микроорганизмов, которые в симбиозе с их корневой системой образуют клубеньки, фиксирующие атмосферный азот («Ризолайн», «Ризоторфин»). Если растения находятся в стрессовом состоянии, и необходимо стимулировать отрастание новых листьев, делают баковые смеси из многокомпонентных препаратов с азотфиксаторами и веществами экзополисахаридной природы (прилипателями).

Я чаще всего пользуюсь препаратами линейки «Биокомплекс БТУ» и «Микофренд» вместе с прилипателем «Липосам» (выпускаются под торговой маркой «Экодачник»). Кроме этого, включаю в систему питания препарат «Экомик Урожайный» производства компании «Биотехсоюз». Вы можете сделать выбор в пользу любой другой линейки препаратов или составить ее для себя из препаратов нескольких производителей.

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Как выбирать препараты для органического земледелия в теплице

Рассмотрим, по каким параметрам стоит выбирать препараты новых для себя производителей.

Препарат зарегистрирован и включен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов.У производителя есть своя научная и производственная базы. На сайтах, где собирают научные публикации, можно найти несколько статей по этому средству (поверьте, официально зарегистрированный новый препарат — это не одна защищенная кандидатская диссертация). Вам настолько интересно попробовать конкретный продукт пока еще неизвестного производителя, что вы выделяете часть растений в качестве опытных объектов и начинаете применять этот препарат только на них, заранее смирившись с возможным снижением урожая или даже с гибелью конкретных растений в случае неудачи.

Средства защиты растений

По критериям, описанным выше, подбирают и биологические средства защиты растений. Приведу в качестве примера мой опыт подбора препаратов для защиты посадок в теплице.

Для борьбы с вредителями в защищенном грунте личных хозяйств рекомендованы авермектины и препараты, содержащие живые бактерии Bacillus thuringiensis. Соответственно, выбираю авермектины в составе препарата «Фитоверм» от известной мне фирмы, а из другой группы — «Лепидоцид» и «Битоксибациллин», их производитель мне также давно известен. В раствор «Фитоверма» обязательно добавляю «Липосам». И научные работы, и личная практика убедили, что благодаря этому прилипателю значительно повышается время действия инсектоакарицида.Замечаю, что в продаже появился препарат «Биоверт». Смотрю на производителя: он тот же, что у «Лепидоцида» и «Битоксибациллина». Изучая информацию о средстве, понимаю, что оно разрешено для обработки огурцов и цветочных культур защищенного грунта в личных приусадебных хозяйствах. В составе содержится неизвестный мне энтомопатогенный гриб — но я все же решаю попробовать в ближайшем сезоне на растениях в своих теплицах.

Для борьбы с болезнями вирусного происхождения на томатах и огурцах выбор препаратов очень мал. На сегодняшний день «Фармайод ГР» зарегистрирован в качестве средства защиты от фитопатогенных вирусов растений в условиях защищенного грунта. Кстати, я начала использовать «Фармайод» в низких концентрациях с этой целью еще за несколько лет до регистрации.Бактериальные болезни в защищенном грунте, помимо медьсодержащих средств (которых стараюсь избегать), сдерживают с помощью антибиотических препаратов биологического происхождения «Фитолавин» и «Фитоплазмин». Оба этих препарата я включаю в систему защиты. Через 5-7 дней после них можно обработать растения средством «Биозащита от Болезней Биокомплекс-БТУ». Для профилактики почвенных фитопатогенов использую препарат «МикоХелп Биокомплекс-БТУ». Вношу его с поливной водой 1 раз в 15-20 дней.

Учитывая тщательно выверяемую агротехнику культур, подбор устойчивых гибридов и регулярные мониторинги, запланированные уже сейчас, уверена, что этих препаратов мне должно хватить на весь сезон и безо всякой химии.