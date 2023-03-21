Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
2 часа назад

Дизайнер назвала идеальные цвета в спальне для тревожных людей

Lenta.ru

Для успокающего интерьера спальни необязательно выбирать пастельную и нейтральную гамму оттенков. Дизайнер Линда Хейслетт в беседе с Homesand Gardens назвала идеальные цвета, которые создадут уют в комнате и помогут отогнать тревожные мысли.

Дизайнер назвала идеальные цвета в спальне для тревожных людей
Фото: Лента.руЛента.ру

По мнению эксперта, универсальным решением для любой спальни станут такие цвета, как кремовый, бледно-розовый, теплый оттенок белого и голубой. Эти тона создают легкие, светлые и романтичные пространства, в которых люди ощущают спокойствие и уверенность.

Помимо привычных оттенков для интерьеров, в списке Хейслетт есть и смелые идеи. Например, она предложила красить стены в черный или серый цвет. Дизайнер уверена, что такая спальня может быть одним из лучших вариантов для людей, страдающих от тревожности и бессонницы. Темные или черные стены делают ее похожей на убежище и помогают быстрее засыпать.

«Кроме того, нейтральность черного означает, что он будет сочетаться с уже имеющимся декором», — добавила Хейслетт.

Другим удачным решением дизайнер назвала стены терракотового цвета — оттенка между красно-оранжевым и землисто-коричневым, напоминающего закат. Бледно-желтые стены, по ее словам, наполнят комнату радостью и солнечным светом.

Ранее дизайнер интерьеров Феникс Грей перечислил цвета, в которые нежелательно красить стены спальни. В этом списке оказались красный, желтый и светло-зеленые оттенки.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий