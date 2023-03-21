Дизайнер назвала идеальные цвета в спальне для тревожных людей

Для успокающего интерьера спальни необязательно выбирать пастельную и нейтральную гамму оттенков. Дизайнер Линда Хейслетт в беседе с Homesand Gardens назвала идеальные цвета, которые создадут уют в комнате и помогут отогнать тревожные мысли.

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По мнению эксперта, универсальным решением для любой спальни станут такие цвета, как кремовый, бледно-розовый, теплый оттенок белого и голубой. Эти тона создают легкие, светлые и романтичные пространства, в которых люди ощущают спокойствие и уверенность.

Помимо привычных оттенков для интерьеров, в списке Хейслетт есть и смелые идеи. Например, она предложила красить стены в черный или серый цвет. Дизайнер уверена, что такая спальня может быть одним из лучших вариантов для людей, страдающих от тревожности и бессонницы. Темные или черные стены делают ее похожей на убежище и помогают быстрее засыпать.

«Кроме того, нейтральность черного означает, что он будет сочетаться с уже имеющимся декором», — добавила Хейслетт.

Другим удачным решением дизайнер назвала стены терракотового цвета — оттенка между красно-оранжевым и землисто-коричневым, напоминающего закат. Бледно-желтые стены, по ее словам, наполнят комнату радостью и солнечным светом.