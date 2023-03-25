Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
48 минут назад

5 простых лайфхаков для мытья окон, которые сэкономят время и деньги

Мира Маркина

С наступлением весны многие хозяйки начинают мыть окна. Однако далеко не всем эта часть уборки доставляет большое удовольствие.

5 простых лайфхаков для мытья окон, которые сэкономят время и деньги
Фото: UnsplashUnsplash

К счастью, существует несколько лайфхаков, которые помогут облегчить процесс, а еще сэкономить время и деньги.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Выбирайте пасмурный день

На солнце средство для стекол высыхает слишком быстро, из-за чего остаются разводы. Кроме того, из-за ярких солнечных лучей вам будет сложно оценить чистоту стекла. И наконец, щурясь на солнце, вы можете попросту потерять равновесие. По этой же причине нельзя мыть окна в ветреную погоду.

Приготовьте домашнее средство

Уксус с водой моют окна не хуже специальных средств и при этом вам не придется тратиться. Самый простой и эффективный рецепт: смешайте уксус с теплой водой в соотношении 1:8, добавьте 10 капель эфирного масла лимона и перелейте все это в пульверизатор.

Почистите труднодоступные места

Во время мытья окон важно уделить внимание не только стеклам, но и труднодоступным местам – например стыкам, где стекло вставляется в раму. Перед мытьем окон продуйте эти места феном, а затем почистите их старой зубной щеткой.

Используйте резиновый скребок

Это приспособление гораздо удобнее тряпок. Если стекло очень грязное, сначала протрите его тряпкой, а затем прибегните к помощи скребка.

Как оливковое масло выручит в быту: 4 лайфхака

Не забудьте про нашатырь

Чтобы удалить отпечатки пальцев и ладоней, которые остались на стеклах, добавьте в воду для мытья окон немного нашатырного спирта. Средство для мытья посуды также подойдет.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий