5 простых лайфхаков для мытья окон, которые сэкономят время и деньги

С наступлением весны многие хозяйки начинают мыть окна. Однако далеко не всем эта часть уборки доставляет большое удовольствие.

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К счастью, существует несколько лайфхаков, которые помогут облегчить процесс, а еще сэкономить время и деньги.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Выбирайте пасмурный день

На солнце средство для стекол высыхает слишком быстро, из-за чего остаются разводы. Кроме того, из-за ярких солнечных лучей вам будет сложно оценить чистоту стекла. И наконец, щурясь на солнце, вы можете попросту потерять равновесие. По этой же причине нельзя мыть окна в ветреную погоду.

Приготовьте домашнее средство

Уксус с водой моют окна не хуже специальных средств и при этом вам не придется тратиться. Самый простой и эффективный рецепт: смешайте уксус с теплой водой в соотношении 1:8, добавьте 10 капель эфирного масла лимона и перелейте все это в пульверизатор.

Почистите труднодоступные места

Во время мытья окон важно уделить внимание не только стеклам, но и труднодоступным местам – например стыкам, где стекло вставляется в раму. Перед мытьем окон продуйте эти места феном, а затем почистите их старой зубной щеткой.

Используйте резиновый скребок

Это приспособление гораздо удобнее тряпок. Если стекло очень грязное, сначала протрите его тряпкой, а затем прибегните к помощи скребка.

Не забудьте про нашатырь