5 простых лайфхаков для мытья окон, которые сэкономят время и деньги

С наступлением весны многие хозяйки начинают мыть окна. Однако далеко не всем эта часть уборки доставляет большое удовольствие.
К счастью, существует несколько лайфхаков, которые помогут облегчить процесс, а еще сэкономить время и деньги.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
На солнце средство для стекол высыхает слишком быстро, из-за чего остаются разводы. Кроме того, из-за ярких солнечных лучей вам будет сложно оценить чистоту стекла. И наконец, щурясь на солнце, вы можете попросту потерять равновесие. По этой же причине нельзя мыть окна в ветреную погоду.
Уксус с водой моют окна не хуже специальных средств и при этом вам не придется тратиться. Самый простой и эффективный рецепт: смешайте уксус с теплой водой в соотношении 1:8, добавьте 10 капель эфирного масла лимона и перелейте все это в пульверизатор.
Во время мытья окон важно уделить внимание не только стеклам, но и труднодоступным местам – например стыкам, где стекло вставляется в раму. Перед мытьем окон продуйте эти места феном, а затем почистите их старой зубной щеткой.
Это приспособление гораздо удобнее тряпок. Если стекло очень грязное, сначала протрите его тряпкой, а затем прибегните к помощи скребка.
Чтобы удалить отпечатки пальцев и ладоней, которые остались на стеклах, добавьте в воду для мытья окон немного нашатырного спирта. Средство для мытья посуды также подойдет.