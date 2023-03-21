5 советов, как правильно поливать комнатные растения

Есть несколько признаков, которые указывают на то, когда стоит поливать растения.

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Редакторы myDecor пишут, что узнать о том, когда нужно полить растение, можно легко. Достаточно потрогать землю в горшке. Если она уже сухая, то стоит добавить воды. Также на недостаток влаги указывают поникшие листья.

Оптимальная периодичность полива весной — 3-7 дней. Осенью и зимой рекомендуют увеличивать интервал до двух недель.

Избыток воды для растений так же губителен, как и её недостаток. Перестать поливать нужно в момент, когда из нижних отверстий горшка потечёт вода.

Есть два вида полива – верхний и нижний. При верхнем нужно лить воду к корням, лишнюю жидкость нужно убрать из поддона.

При нижнем стоит налить воду в поддон и оставить её на 15 минут. Она впитается, почва возьмёт столько, сколько ей нужно.