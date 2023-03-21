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1 час назад

5 советов, как правильно поливать комнатные растения

runews24.ru

Есть несколько признаков, которые указывают на то, когда стоит поливать растения.

5 советов, как правильно поливать комнатные растения
Фото: unsplash.comunsplash.com

Редакторы myDecor пишут, что узнать о том, когда нужно полить растение, можно легко. Достаточно потрогать землю в горшке. Если она уже сухая, то стоит добавить воды. Также на недостаток влаги указывают поникшие листья.

Оптимальная периодичность полива весной — 3-7 дней. Осенью и зимой рекомендуют увеличивать интервал до двух недель.

Избыток воды для растений так же губителен, как и её недостаток. Перестать поливать нужно в момент, когда из нижних отверстий горшка потечёт вода.

Есть два вида полива – верхний и нижний. При верхнем нужно лить воду к корням, лишнюю жидкость нужно убрать из поддона.

При нижнем стоит налить воду в поддон и оставить её на 15 минут. Она впитается, почва возьмёт столько, сколько ей нужно.

Вода для полива должна быть комнатной температуры. При этом рекомендуется мягкая вода, лучше всего дать водопроводной жидкости отстояться пару дней.

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