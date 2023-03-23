Текут крыши: что делать и куда обращаться

Весна в этом году пришла прямо в квартиры нижегородцев. Снежные сугробы на крышах домов после оттепели начали таять, заливая квартиры жителей верхних этажей. Все жалобы нижегородцев в ДУКи результатов не дают – ремонту крыши мешают то дождь, то снег. А иной раз коммунальщики ссылаются на прописанные сроки ремонта, которые могут тянуться десятилетиями. Мы выяснили, когда на самом деле должен производиться ремонт текущих крыш и как заставить коммунальщиков сделать его вовремя.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

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С началом оттепели редакцию нашей газеты читатели буквально завалили жалобами на протекающие крыши. С такой проблемой столкнулись жители всех районов города – и заречной части, и центра.

«В нашем трёхэтажном доме по улице Бекетова, 10б заливает третий этаж, – поделилась местная жительница Людмила. – В одной из квартир обвалился потолок, а там живёт мама с двумя маленькими детьми. В соседней квартире льёт по стенам. Даже на второй этаж протечка идёт уже».

По заявкам коммунальщики выходят на чистку крыши, но эти меры не спасают.

«С 6 марта в нашей квартире по улице Звенигородской, 8 течёт кровля, – жалуется другая нижегородка. – Живём с тазами и вёдрами. Обращения в ДУК Советского района ничего не дали. Пришли и почистили крышу пять минут 8 марта. У нас течёт сильнее в разы. Во всех комнатах. Боимся затопить соседей снизу».

Не помогают даже коллективные обращения в ДУКи.

«У нас в Московском районе на улице Страж Революции, 22 ужасное состояние крыши, – рассказали нам читатели. – Ещё три года назад собирали подписи со всего подъезда на её ремонт. Но так ничего и не сделали. Мы проживаем с двумя маленькими детьми. В этом году нас затопило настолько, что отвалился кусок стены и потолка, испортились и отвалились обои, вздулся ламинат».

На прошлой неделе соцсети облетел снимок нижегородца, чистящего крышу дома без всякой страховки, – местный житель решил бороться со снегом самостоятельно.

«Гагарина, 116, житель без страховки чистит крышу, потому что течёт потолок в его квартире. Подписи жителей собраны в 2018 году, крыша у них до сих пор не ремонтирована! Фасад музыкальной школы скоро размоет, льётся не по водосточной трубе, а мимо», – сообщили местные жители в комментариях.

На текущие крыши жалуются жители на Пискунова, 40, Рябцева, 27, Черняховского, 22, Московское шоссе, 350. Причём в некоторых из них крыша протекает уже не первый год подряд каждую весну. На все жалобы жильцов в ДУКах лишь разводят руками – мол, зимой и в начале весны в условиях постоянных осадков кровли никто не ремонтирует. Однако это не совсем так.

Высшие меры

Как нам объяснили в Ассоциации городских ДУКов, кровельный ремонт можно выполнять круглый год. И в случае аварийной заявки он производится в кратчайшие сроки.

«В зимний период выполняется аварийный ремонт плоских кровель, а также возможен аварийный и текущий ремонт жёстких скатных кровель, – сообщили там. – Основной объём работы по текущему планово-предупредительному ремонту производится в период, когда с плоских кровель сошёл снег, как правило – в апреле».

Ремонт крыш по текущему ремонту выполняется с начала мая – к этому времени в управляющих компаниях уже сформирован график работ.

«Все кровли, где зимой были протечки, в весенний период обследуются, составляются дефектные ведомости и направляются в управляющую компанию, – объяснили в Ассоциации. – Далее формируется план ремонтов и устанавливаются сроки выполнения работ. В мае начинаются детальные обследования крыш для определения мест протекания и включение в план работ».

В этом году упор на приведение кровель в порядок намерены сделать и в Фонде капремонта региона – планируют комплексно отремонтировать крыши 152 домов на сумму 1,7 млрд рублей.

«По итогам прошлого года было много обращений в адрес Фонда капремонта с просьбой рассмотреть в обязательном порядке в первую очередь именно ремонт крыш домов из-за многочисленных протечек и жалоб собственников», – рассказал заместитель гендиректора Фонда Андрей Ефремов.

Именно поэтому особенно важно при обнаружении протечки не затягивать с письменным обращением в ДУК или Госжилинспекцию для включения дома в списки на ремонт. И тогда есть шанс, что следующей весной дождь и снег будут идти на улице, а не в квартире.

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что крыши двух домов на улице Белинского отремонтируют после обрушения потолков и короткого замыкания.

Если течёт крыша, нужно вызвать специалиста из управляющей компании и составить акт о пролитии. Составить его можно и самостоятельно. Если вред ремонту, мебели или технике нанесён значительный, то следует составить и акт о возмещении ущерба. Затем нужно направить заявление в УК о компенсации материального ущерба. В случае игнорирования обращения подать иск в суд.