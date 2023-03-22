Как хранить зимние вещи в теплый сезон

Потратьте немного времени, чтобы наряды служили дольше.

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Когда солнце начинает пригревать, а на улице появляется первая зеленая трава, наступает пора убрать подальше тяжелые зимние вещи и освободить шкафы для легких курток, кроссовок и симпатичных ботиночек.

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Чтобы зимние наряды служили дольше, важно правильно подготовить их к хранению.

Начинаем с чистки

Никогда не оставляйте теплые вещи на несколько месяцев, на них остается грязь, которая со временем становится невыводимой, а из-за частичек кожи и пота на нарядах размножаются бактерии. Поэтому, перед тем, как упаковать вещи, обязательно очистите их. Посмотрите на ярлыках: то, что можно, отправьте в стиральную машину, деликатные вещи — шелковые шарфы, пальто, отдайте в химчистку.

Об обуви тоже нужно позаботиться. Вымойте сапоги и ботинки, высушите их, натрите кремом и отполируйте. Вы скажете себе: «Спасибо», когда достанете пару в первый день холодов.

Приведите в порядок каждую вещь

После стирки и сушки смотрите каждый наряд: если на куртке не хватает пуговиц, на пальто отпоролся карман, а ботинки расклеились, почините их или отдайте профессионалам. Каждая вещь должна отправиться на хранение в идеальном порядке.

Расхламляйтесь

Будьте честны с собой, хотите ли вы в следующем сезоне носить этот пуховик? Если не уверены, смело отдайте вещь на благотворительность. Это освободит место в вашем шкафу, а кому-то наряд придется по душе и подарит радость.

Место для хранения

Если речь не идет о габаритных вещах, выбирайте для хранения пластиковые контейнеры. На дно уложите тяжелые наряды — толстовки, теплые джинсы, а наверх поместите джемпера, колготки, шарфы.

Откажитесь от вакуумных пакетов: они позволяют сэкономить пространство, но не дают вещам дышать. Используйте хлопковые или льняные мешочки. А вместо нафталиновых шариков положите в каждый контейнер саше с лавандой или эвкалиптом. Это отпугнет насекомых, а еще подарит нарядам приятный аромат.

Деликатные вещи заверните в папиросную бумагу, а для курток и пальто отведите отдельные контейнеры.