Как хранить зимние вещи в теплый сезон

Потратьте немного времени, чтобы наряды служили дольше.
Когда солнце начинает пригревать, а на улице появляется первая зеленая трава, наступает пора убрать подальше тяжелые зимние вещи и освободить шкафы для легких курток, кроссовок и симпатичных ботиночек.
Чтобы зимние наряды служили дольше, важно правильно подготовить их к хранению.
Никогда не оставляйте теплые вещи на несколько месяцев, на них остается грязь, которая со временем становится невыводимой, а из-за частичек кожи и пота на нарядах размножаются бактерии. Поэтому, перед тем, как упаковать вещи, обязательно очистите их. Посмотрите на ярлыках: то, что можно, отправьте в стиральную машину, деликатные вещи — шелковые шарфы, пальто, отдайте в химчистку.
Об обуви тоже нужно позаботиться. Вымойте сапоги и ботинки, высушите их, натрите кремом и отполируйте. Вы скажете себе: «Спасибо», когда достанете пару в первый день холодов.
После стирки и сушки смотрите каждый наряд: если на куртке не хватает пуговиц, на пальто отпоролся карман, а ботинки расклеились, почините их или отдайте профессионалам. Каждая вещь должна отправиться на хранение в идеальном порядке.
Будьте честны с собой, хотите ли вы в следующем сезоне носить этот пуховик? Если не уверены, смело отдайте вещь на благотворительность. Это освободит место в вашем шкафу, а кому-то наряд придется по душе и подарит радость.
Если речь не идет о габаритных вещах, выбирайте для хранения пластиковые контейнеры. На дно уложите тяжелые наряды — толстовки, теплые джинсы, а наверх поместите джемпера, колготки, шарфы.
Откажитесь от вакуумных пакетов: они позволяют сэкономить пространство, но не дают вещам дышать. Используйте хлопковые или льняные мешочки. А вместо нафталиновых шариков положите в каждый контейнер саше с лавандой или эвкалиптом. Это отпугнет насекомых, а еще подарит нарядам приятный аромат.
Деликатные вещи заверните в папиросную бумагу, а для курток и пальто отведите отдельные контейнеры.
Важно не хранить зимние наряды в светлом месте: велик соблазн убрать их на балкон, но из-за солнца вещи могут потерять цвет. Если другого места для хранения нет, то закройте контейнеры непрозрачной крышкой.