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2 часа назад

Зачем класть губку для мытья посуды в стиральную машину: видео

Стелла Шмель

Отсек для порошка в стиральной машине сложно отмыть, со временем там накапливаются остатки средств, а также может появиться известковый налет и плесень.

Важно своевременно очищать эту часть стиральной машины. Но если вы упустили момент, то решение проблемы есть.

Блогер @Onaznaett поделилась лайфхаком, который поможет без усилий удалить накопившиеся загрязнения из лотка стиральной машины.

Для очистки отсека для порошка необходимо выполнить следующие шаги:

1. Возьмите пару мягких кухонных губок и отделите от них абразивную сторону.

2. Откройте отсек и поместите туда губки.

3. Пропитайте губки белизной и оставьте их в лотке минимум на полчаса.

4. Вытащите губки и промойте лоток до полного удаления моющего средства.

Повторяйте эту процедуру раз в месяц для поддержания чистоты и предотвращения появления неприятных запахов.

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Подробнее о том, как очистить отсек для порошка в стиральной машине от загрязнений, смотрите в видео.

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