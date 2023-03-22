Отсек для порошка в стиральной машине сложно отмыть, со временем там накапливаются остатки средств, а также может появиться известковый налет и плесень.
Важно своевременно очищать эту часть стиральной машины. Но если вы упустили момент, то решение проблемы есть.
Блогер @Onaznaett поделилась лайфхаком, который поможет без усилий удалить накопившиеся загрязнения из лотка стиральной машины.
Для очистки отсека для порошка необходимо выполнить следующие шаги:
1. Возьмите пару мягких кухонных губок и отделите от них абразивную сторону.
2. Откройте отсек и поместите туда губки.
3. Пропитайте губки белизной и оставьте их в лотке минимум на полчаса.
4. Вытащите губки и промойте лоток до полного удаления моющего средства.
Повторяйте эту процедуру раз в месяц для поддержания чистоты и предотвращения появления неприятных запахов.
Подробнее о том, как очистить отсек для порошка в стиральной машине от загрязнений, смотрите в видео.
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