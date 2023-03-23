Как из обычного покупного мандарина вырастить дерево

Из косточки купленного в обычном магазине мандарина можно вырастить дерево в домашних условиях. Оно будет наполнять жилье ненавязчивым ароматом эфирного масла, которое способно дезинфицировать воздух и успокаивать нервную систему, сообщает Общественная служба новостей.

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Для последующего посева подойдет косточка из крепкого цитруса без плесени и гниения. Рекомендуется отобрать 10-15 самых крупных семечек, чтобы шанс проращивания был выше. Их нужно поместить на двое-трое суток между смоченными марлевыми слоями или гидрогеле. Влажность марли необходимо постоянно поддерживать, а обеззаразить набухшие семена поможет короткое пребывание в растворе марганцовки.

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Для цитрусовых продается специальный грунт, но можно приготовить его самостоятельно: смешать в пропорциях 3:1:1:1 дерновую землю, листовый грунт, перегной и песок. В качестве временной емкости для посева подойдут пластиковые стаканчики, в которых нужно сделать дренажные отверстия. На дно выложить дренажный слой (керамзит, галька, щебень), затем насыпать субстрат. В каждую емкость положить набухшую косточку, углубив ее на два-три сантиметра, а затем накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место. Стаканчики каждый день нужно проветривать по 10-15 минут и увлажнять грунт по мере подсыхания. Ростки должны появиться через две-три недели.

После всхода ростков будущее мандариновое дерево нужно хорошо поливать, так как это растение любит высокую влажность – летом большая порция воды ему нужна каждый день, а зимой достаточно увлажнения через день. Листья рекомендуется увлажнять при помощи пульверизатора, либо протирать влажными салфетками. Дереву очень понравится, если рядом с ним будет стоять емкость с водой или увлажнитель воздуха. Идеальное место для мандарина – южное окно, где он будет получать яркий солнечный свет. А оптимальная температура воздуха для него от 16 до 21 градуса тепла летом и 12-15 градусов в зимний период.