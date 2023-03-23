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3 часа назад

Легкий способ быстро очистить микроволновую печь: видео

Мира Маркина

Зачастую чистоте микроволновки не уделяется должного внимания и она становится самым настоящим рассадником микробов. На ее стенках накапливаются частички еды и жира, а после, при повышенной температуре, они благополучно засыхают и отмыть их становится очень сложно.

Самым лучшим вариантом, бесспорно, будет использование специальной пластиковой крышки, которой вы будете накрывать тарелку с едой при разогреве в микроволновой печи, но если с этим не сложилось, не отчаивайтесь, выход все равно есть.

В интернете немало лайфхаков, которые подсказывают, как упростить уборку. В социальной сети TikTok пользовательница с ником @min2.ru на своей странице рассказала, как очистить СВЧ-печь внутри быстро и легко. Для этого она предлагает использовать обыкновенную воду и пищевую соду.

Вредно ли на самом деле разогревать еду в СВЧ-печи

Подробнее о том, как это сделать, смотрите в видеоролике.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как отмыть жировые пятна от кухонных шкафов.

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