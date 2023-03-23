Как выбрать подходящий пылесос для дома

Эксперты рассказали о важных характеристиках, специфике использования и нюансах, которые стоит знать при покупке любого пылесоса.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Мы не задумываемся о пылесосах и прочей бытовой технике до тех пор, пока не начинаем жить самостоятельно или пока не появляются дети в семье. Но когда приходит время выбирать что-то себе домой, возникает вопрос: как выбрать идеальную модель для своих нужд.

Видео дня

На рынке представлено большое разнообразие пылесосов. Классические модели с мешком или циклонного типа, моющие пылесосы, ручные, беспроводные вертикальные, паровые швабры. Как не потеряться в таком разнообразии и купить не очередной гаджет, а тот пылесос, который будет эффективно убираться и экономить при этом время.

Эксперты бренда BQ на примере рассказали о важных характеристиках, специфике использования и нюансах, которые стоит знать при покупке любого пылесоса.

Классические пылесосы, к которым все привыкли – агрегат на колесиках, с трубой и шлангом, с питанием от сети. При этом они делятся на модели с мешком для сбора пыли и без мешков – циклонного типа. В циклонных пылесосах мусор собирается в специальный контейнер, который легко чистить после уборки. Такие модели предназначены для полноценной уборки помещения большой площади, особенно с ковровыми покрытиями. Поэтому они должны иметь достаточную мощность всасывания, систему фильтрации воздуха и удобный для очистки контейнер.

Модель BQ VC1606C как раз подходит для задач генеральной уборки дома. Большая мощность всасывания – 420 Вт, двойная циклонная камера для крупной и мелкой пыли объемом 3 литра и пятиступенчатая система очистки с HEPA-фильтром класса H12, который рекомендован аллергикам. При этом он компактнее многих моделей традиционных пылесосов и имеет удобную ручку для переноса.

Второй тип, набирающий популярность – вертикальные пылесосы. У таких моделей нет гибкого шланга, мотор и контейнер расположены прямо на трубе, рядом с ручкой. Они намного маневреннее и при хранении занимают меньше места. Вертикальные пылесосы являются отличными помощниками дома, но уступают классическим моделям по мощности всасывания. Они подходят скорее для локальной или ежедневной уборки, сбора мусора в труднодоступных местах и под мебелью, особенно если в доме есть дети или животные.

Беспроводной вертикальный пылесос VCA0201H от бренда BQ имеет моющийся фильтр НЕРА класса Н11, 3 режима работы, контейнер – циклон объемом 0,6 литра и время работы без подзарядки – до 40 минут, что вполне позволит полностью убрать небольшое помещение. Помимо этого, пылесос имеет также функцию ручного управления и 4 дополнительных насадки Его удобно использовать для уборки мебели или салона автомобиля.

Когда в доме много мебели или труднодоступных мест для уборки имеет смысл обратить внимание на вертикальные беспроводные пылесосы с гнущейся трубкой. Конструкция такого пылесоса позволит собрать пыль под мебелью без особых усилий и маневров. Как правило, такие модели дороже, чем обычные беспроводные пылесосы. Из доступных моделей, представленных на рынке, стоит рассмотреть пылесос BQ VC1402C Flex Comfort. Помимо гнущейся трубки, пылесос имеет контейнер – циклон с пятиступенчатой системой фильтрации, дополнительные насадки и 3 режима работы.

Если квартира малогабаритная или нет свободного места для хранения, прекрасно подойдет вертикальный беспроводной пылесос BQ VCA0401H. Конструкцией предусмотрена складная ручка: он без труда помещается в небольшом шкафу и не будет заметен за диваном.