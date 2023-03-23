Агроном перечислил растения, которые можно посадить в марте

В марте еще рано высаживать овощи, но уже можно посеять петунию, бархатцы, табак, лобелию и вербену, рассказал "Газете.ру" директор агрофирмы Олег Большаков.

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"Также можно готовить черенки любых растений. Это несложно: нужно отрезать верхний побег с молодым листочком и посадить в торф, предварительно окунув росточек в корневин, стимулятор корнеобразования. В апреле уже укоренившиеся черенки можно будет пересаживать из кассет в горшки", – отметил агроном.

Большаков добавил, что позже растение можно высадить как на участке, так и оставить расти в горшке.

Агроном подчеркнул, что весной необходимо пользоваться фитолампами для хорошего освящения. Не малую роль играет и температура, в которой содержатся растения, так как рассада может попросту завять.

"Температурный режим в идеале должен быть 21–23 градуса тепла", – заключил он.