Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Агроном перечислил растения, которые можно посадить в марте

Москва24

В марте еще рано высаживать овощи, но уже можно посеять петунию, бархатцы, табак, лобелию и вербену, рассказал "Газете.ру" директор агрофирмы Олег Большаков.

Агроном перечислил растения, которые можно посадить в марте
Фото: Москва24Москва24

"Также можно готовить черенки любых растений. Это несложно: нужно отрезать верхний побег с молодым листочком и посадить в торф, предварительно окунув росточек в корневин, стимулятор корнеобразования. В апреле уже укоренившиеся черенки можно будет пересаживать из кассет в горшки", – отметил агроном.

Большаков добавил, что позже растение можно высадить как на участке, так и оставить расти в горшке.

Агроном подчеркнул, что весной необходимо пользоваться фитолампами для хорошего освящения. Не малую роль играет и температура, в которой содержатся растения, так как рассада может попросту завять.

"Температурный режим в идеале должен быть 21–23 градуса тепла", – заключил он.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о самых опасных паразитах на участках. В первую очередь он отметил белокрылок, колорадских жуков, тлю, муравьев, клещей, "блошек" и многих других. Чаплин заявил, что при борьбе с вредителями пригодятся кипяток, слабый раствор марганцовки и гашеная известь. Он добавил, что для борьбы с колорадским жуком, тлей и белокрылкой понадобится дополнительная высадка растений с сильным запахом – мяты, мелиссы и горчицы.

Дом и сад,Никита Чаплин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий