В Санкт-Петербурге открылся музей "Особняк-Небылица"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Интерактивное пространство "Особняк-Небылица" открылось в доме, который является объектом культурного наследия Петербурга. В музее представлены образы более 100 героев русских сказок, об этом ТАСС сообщил соорганизатор, соавтор музея Виталий Боровой.

"Мне кажется, Петербург давно ждал нечто подобное. Здесь на каждом шагу мистицизм, но такого необычного волшебного проекта еще не было. Это музей неклассический, ненаучный, поэтому он и называется "Небылица ". Гость словно попадает в кино. Здесь большая коллекция героев русских сказок, но это абсолютно художественный проект", - сказал он.

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В церемонии открытия музея приняли участие вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и представители городской администрации.

"Открытие музея - радостное событие для нашего города. Культурная столица - это не только обязательства по сохранению культурного наследия, но и создание новых пространств. <...> Уверен, новый музей станет еще одной точкой притяжения для петербуржцев и гостей города", - отметил Борис Пиотровский.

Оформление музея

По словам Борового, подготовка к открытию музея шла около года. Сказочная экспозиция расположилась на четырех этажах особняка. Организаторы связали оформление музея с легендой.

"В 19 веке здание принадлежало купчихе Анне Целибеевой, мы придумали некого героя "Особняка-Небылицы", последнего хозяина. По нашей легенде, он ее дальний родственник или почитатель ее таланта. Одновременно он был сумасшедшим профессором, увлеченным русской сказочной культурой, собирал необычных героев и описывал их. И мы в этом особняке словно находимся в его сознании. Первый этаж - это его лаборатория, где он придумывал новых героев. Второй - библиотека и кабинет, там он встречал своих гостей", - добавил Боровой.

Он также отметил, что третий этаж оформлен как сказочный лес, который связан с путешествиями профессора и его открытиями. На четвертом этаже - чердак и склад диковинных вещей, которые ученый собрал в путешествиях.

Петербургские легенды

В основу концепции "Особняка-Небылицы" также легли мотивы петербургских легенд, связанные с историей города, его известными личностями, героями произведений знаменитых авторов. Фигуры персонажей в музее представлены в полный рост.