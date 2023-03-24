Как сделать нескучный интерьер в нейтральной гамме

По словам дизайнера, даже в нейтральном интерьере можно сделать что-то интересное. Например, расставить акценты с помощью ярких предметов декора.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В беседе с myDecor Виктория Власова сообщила, что оживить серые или бежевые интерьеры получится с помощью цветовых акцентов – ярких подушек для кресел или дивана, цветных ваз. Можно дополнить пространство интересным текстилем, у которого будет запоминающаяся фактура или сложный цвет.

Также стоит использовать в отделке благородные металлы, например, латунь. Она может быть как шлифованной и глянцевой, так и чернёной или естественного цвета.

Такой материал можно использовать в ручках дверей, комодов, тумбочек. Также хорошо в нейтральном интерьере смотрятся металлические панно.

Ещё нужно добавить натуральный камень – мрамор или оникс. Их рисунок неповторим и не сможет наскучить.

В нейтральном интерьере стоит использовать разнообразные финиши и фактуры мебели. Например, это может быть древесина палисандра и платана, клёна, ореха. Она очень уникальна, особенно после обработки морилками.