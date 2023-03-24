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1 час назад

Как сэкономить деньги и не дать себя обмануть во время ремонта

РИА "ФедералПресс"

У недобросовестных строителей есть семь схем обмана заказчика. О чем важно знать, чтобы сэкономить свои деньги, время, нервы и получить качественно отремонтированное жилье, разбирался ФедералПресс.

Как сэкономить деньги и не дать себя обмануть во время ремонта
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Лучше самому постараться разобраться в расчетах необходимого стройматериала», – рекомендует издание Life.ru.

Во-первых, строители часто завышают количество чернового материала для ремонта. Полученную разницу они используют на других объектах или продают.

Во-вторых, строители экономят и в специализированных магазинах. О имеющихся в строймагазинах скидках они не говорят заказчику, а потом сдают обратно в свою пользу оставшиеся после ремонта излишки.

В-третьих, нечестные исполнители могут специально не включать в смету все необходимые стройматериалы. Затем просят у хозяина деньги, по возможности извлекая дополнительную выгоду.

Четвертый способ обмана – это «скрытые» работы. Часто выясняется, что позарез нужно что-то сделать за дополнительную плату.

Пятый метод дезориентации заказчика – «лишние» работы, без которых вполне можно обойтись. Главное, чтобы такие манипуляции было трудно проверить.

Шестой и седьмой способы относительно честного отъема денег у заказчика могут состоять в завышении объемов работ и банальной халтуре.

Дом и сад,
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