Какие деревья высаживать рядом с домом

В редакцию портала 2x2.su поступил вопрос от амурчан, которые решили посадить дерево возле дома. По словам жителей Белогорска, они хотели бы сделать посадки под окнами квартиры в городе.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

Как уточнил Валерий Клюшин, он с супругой не знает, какое именно дерево сейчас в Амурской области приживётся.

Вот список «универсальных» деревьев, которые не только украсят город, но и защитят от вредных воздействий окружающей среды, - поделились в минприроды Приамурья.

- Тополь - одно из самых неприхотливых и стойких растений. Широкие и клейкие листья тополя отлично задерживают пыль и фильтруют воздух, а его пух - отличный пылесборник.

Очень полезен в городских условиях каштан, почти такой же неприхотливый, как тополь. Взрослое дерево за год очищает от выхлопных газов и пыли около 20 кубометров воздуха.

Отличное решение для городов также вяз, сирень, шиповник и акация. Кстати, вязы удерживают в 6 раз больше пыли, чем тополя.

Сосны, ели, лиственницы и туи выделяют в воздух полезные летучие вещества - фитонциды. Поэтому в хвойных лесах гораздо меньше бактерий, чем в лиственных.