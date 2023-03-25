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2 часа назад

Растения в доме улучшают качество воздуха и микроклимат

Секрет Фирмы

Многие домашние цветочки не только органично впишутся в интерьер, но ещё и принесут пользу для здоровья. Например, плющ и фикус помогут очистить воздух от летучих соединений.

Растения в доме улучшают качество воздуха и микроклимат
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Больше о пользе комнатных растений, «Газете. Ru» рассказала кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Дарья Жукова.

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Почему чистота воздуха важна

Не стоит надеяться, что воздух внутри помещения чище, чем на улице. В квартирном воздухе тоже полно всего — пыль и летучие органические соединения появляются и из мебели, из строительных материалов, и даже из клея, которым что-то склеено у вас в комнате. Помимо того, есть ещё бытовая и транспортная пыль. Что уж говорить про шерсть животных.

По словам Жуковой, есть прямая связь между качеством воздуха и человеческими болезнями. Твёрдые частицы способствуют развитию астмы у детей и хронической обструктивной болезни лёгких у взрослых.

Дело в том, что летучие органические соединения — бензол, формальдегид, трихлорэтилен, аммиак, ксилен в больших концентрациях — вызывают воспаление верхних дыхательных путей, ведут к астме и даже могут спровоцировать онкологические заболевания.

Как очистить воздух

Устранить твёрдые частицы из воздуха помогут всевозможные вытяжки и фильтры для воздуха. А вот для борьбы с летучими соединениями эффективным и более бюджетные средства — комнатные растения.

Озеленение интерьера поможет справиться с симптомами «синдрома больных зданий». Это когда у человека начинаются проблемы с дыханием, жжение в глазах и першение в горле. Так вот одного растения хватит на почти 10 кв. м помещения.

Для очистки воздуха подойдут драцена, хризантема, хламидореа, фикус, плющ, хлорофитум и эпипремнум. Они даже обладают противомикробным свойством.

Не все растения одинаково безопасны

Правда, почти у каждого растения есть и «обратная сторона» медали. Например, листья фикуса и плюща ядовиты, а сок и листья фелодендрона могут вызывать раздражение на коже. Так что, если в доме есть дети или животные, с этим лучше быть осторожнее.

Плюс не стоит забывать, что у аллергиков может быть реакция на пыль, грибок, которые содержатся в почве этих растений. Ну и аллергию на цветение никто не отменял.

Самые пыльные места в квартире

Одним из самых грязных мест в квартире остаются шторы — всё-таки каждую неделю их никто не стирает. На втором месте по загрязнённости — плафоны и абажуры. До люстр тоже руки не всегда доходят. Тем более что многие из них мыть весьма проблематично. В топ-3, конечно же, входят игрушки — очень мощный пылесборник. Также пыль прекрасно соседствует с книгами.

Дом и сад,Дарья Жукова,
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