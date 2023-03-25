Как избавиться от домашних клещей

Домашняя пыль может содержать не только частички кожи, перхоти и волос, но и продукты жизнедеятельности пылевого клеща. Живут клещи и в перьевых подушках.
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По данным ВОЗ, именно домашняя пыль провоцирует аллергическую реакцию у 40% населения Земли.
Об этом рассказала старший педиатр отделения общей практики, врач - аллерголог, иммунолог Детской клиники МЕДСИ Мария Куркова.
"Влажность 75-80% и температура 25 градусов - прекрасные условия для развития клещей. Избавиться от них с помощью обычного пылесоса и швабры практически невозможно", - пояснила доктор Куркова.
Специалист назвала четыре главных правила, которые помогут избавиться от клещей и снизят риск возникновения аллергии:
- в комнате должно быть прохладно: температуру в доме нужно поддерживать в пределах +21 градуса, а влажность - 40-60%;
- ежедневное проветривание независимо от времени года;
- использовать подушки, одеяла из гипоаллергенного синтетического материала, регулярно их стирать при температуре 60 градусов;
- проводить уборку с помощью пылесоса с аквафильтром - он эффективно поглощает пыль и грязь, и очищает воздух в помещении, что особенно важно для людей с аллергией.