Как и из чего построить теплицу: простые советы

Многие россияне, особенно счастливчики, у которых есть дачи, обзаводятся и теплицами. Ведь благодаря ей можно круглогодично получать свежие овощи, фрукты и зелень. Но не все знают, как правильно приступить к постройке теплицы и из чего её изготовить. Для этого надо выбрать правильное расположение, а также подобрать качественный материал, который позволит сохранить внутри комфортный для растений микроклимат.

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Что использовать для постройки теплицы

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал в разговоре с News.ru использовать для строительства теплицы следующие материалы:

поликарбонат,

полиэтиленовую плёнку;

стекло;

акрил;

другие светопроникающие материалы.

Надо не забывать устанавливать теплицу на фундамент. Лучше всего использовать ленточный фундамент, утеплённый пенопластом.

Также стоит продумать вентиляцию, для этого используются съёмные панели или фрамуги. Для обогрева можно использовать радиаторы или инфракрасные обогреватели.

Для каркаса можно использовать пластиковые или металлические трубы, арматуру. Поверх натягивается агроволокно, или, как его ещё называют, спанбонд.

Где надо устанавливать теплицу

Не менее важно правильно выбрать место для установки теплицы. Чаплин советует ставить её с подветренной стороны, так как порыв скоростью 5–6 м/с крадет до 5 градусов тепла.

Если на участке мало места, можно соединить теплицу со стеной уже имеющегося строения. Так сэкономится и место, и материалы.

Лучше всего устанавливать её на возвышенности, чтобы на теплицу не падали тень от домов или деревьев. Ориентировать её стоит с востока на запад, чтобы с юга падали лучи солнца на боковую сторону.

Если следовать всем этим советам по постройке теплицы, у вас на столе всегда будут свежие овощи, фрукты или зелень.