Как получить ранний урожай редиса и зелени весной 2023

Для большинства садоводов и огородников дачный сезон начинается задолго до схода снега. И это неспроста: если на участке есть теплица, то важно использовать ее как можно эффективнее. Опытные садоводы знают: в наших краях уже в конце марта можно смело высаживать ранние холодостойкие культуры, а на майские праздники получить первый урожай овощей.

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Итак, какие же овощи самые ранние?

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Основные поставщики самой ранней зелени и овощей – это крестоцветные культуры. Они способны в очень короткие сроки наращивать зеленую массу и порадовать нас свежими витаминами. Если ночью температура не опускается ниже -2 °С и почва в теплице растаяла, можно смело приступать к посеву.

Основные культуры для высева в теплице в марте-апреле

Редис. Для посева лучше выбрать скороспелые сорта, такие как Тепличный, Заря, Жара, Сакса, Ранний красный. На ранних посевах редиса почти отсутствует стрелкование, а также крестоцветные блошки, которые с завидным аппетитом объедают листья культуры.

Обязательно нужно посеять шпинат. Эта полезнейшая культура прекрасно перенесет снижение температуры до -3 °С. По соседству сделать грядки для петрушки, кинзы, укропа, щавеля, базилика.

Салаты, руккола. Эти растения будут куда более ароматными и сочными. И не уйдут в цвет. Когда дело дойдет до высадки томатов или перца, то можно уже успеть снять урожай.

За 7–10 дней до предполагаемого посева рекомендуется укрыть грядки прозрачной пленкой. Под пленкой земля будет прогреваться, а испаряющаяся влага вернётся в почву. При повышении температуры активизируются полезные микроорганизмы.

Как правильно высаживать зелень в теплице ранней весной

Семена редиса и укропа нужно предварительно замачивать на пару дней перед высадкой.

Укроп нужно просто разбросать по почве и посыпать сверху землей. Его лучше сеять по краям теплицы, он не будет особо мешать при высадке рассады основных культур.

Шпинат и салат должны высеваться в емкости в доме, а перед отправкой в теплицу стоит хорошо промочить землю в емкости, чтобы не повредить корни растений.