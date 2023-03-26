Время рассады: какие семена подготовить для дачного сезона

Весна — лучшее время, чтобы ознакомиться с новинками, которые предлагают селекционеры, а также определить, какие из проверенных сортов и гибридов обоснуются на вашем огороде. "Рамблер" напоминает, о каких растениях на грядках вы точно не пожалеете.

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Огурец "Шерхан"

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Огуречный гибрид, который зреет рано и дает хороший урожай. Выращивать его можно только в теплицах, его также важно подкармливать комплексными удобрениями. Эксперты рекомендует выращивать "Шерхана F1" в один стебель, без боковых побегов.

Перец "Апельсин"

Этот сорт перца не новый, однако не все, кто выращивает овощи на собственном огороде, успели его опробовать: "Апельсин" не так просто застать на прилавках. Он получил свое название из-за цвета — действительно цветом и внешним видом напоминает цитрусовый фрукт. Каждый куст этого сорта может дать до 40 плодов, а растет перец "Апельсин" и в теплицах, и в открытом грунте.

Томат "Увертюра НК"

Помидоры, у кустов которых очень мало листьев. Благодаря этому на растении не задерживается влага, и оно спасается от многих болезней. Плоды "Увертюры НК" весят до 140-160 граммов, они сладкие, ярко-красного цвета. Срывать помидоры рекомендуется целыми кистями, а не по одному.

Мини-томаты "Коралловые бусы"

Томаты-черри "Коралловые бусы" начинают созревать через 100-105 дней после всходов. Вырастают до потолка теплицы, поэтому кусты необходимо подвязывать, однако урожай того стоит. Коралловые бусы дают большое количество плотных красивых плодов с выразительным вкусом.

Редиска "Русский размер"

Этот нежный сорт редисы можно выращивать за сезон неоднократно: у него короткий срок вегетации. Помимо этого, сорт поражает размером плодов. Обычно они вырастают до 10 сантиметров в диаметре и массой до 400 граммов!

Капуста "Герцогиня"

Капуста, которая подходит для разнообразных блюд. Ее плотные кочаны можно солить, использовать в салатах, тушить и так далее. Кроме того, "Герцогиня" поспевает спустя 125-130 дней после посадки и хранится вплоть до 8 месяцев в подвале или прохладном помещении.

Баклажан "Жизель"