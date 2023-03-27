Раскрыт способ избавить стиральную машину от накипи и запаха

Блогерша Анна Ланье раскрыла простой способ избавить стиральную машину от накипи и неприятного запаха. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте, который насчитывает более 477 тысяч подписчиков.

По словам юзерши, справиться с данными проблемами помогут два общедоступных средства. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой. Затем, согласно ее рекомендациям, необходимо поместить цитрус вместе с гигиеническим средством в стиральную машину и включить обычный или ускоренный режим. По окончании стирки понадобится протереть барабан сухой тканью.