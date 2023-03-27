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2 часа назад

Раскрыт способ избавить стиральную машину от накипи и запаха

Lenta.ru

Блогерша Анна Ланье раскрыла простой способ избавить стиральную машину от накипи и неприятного запаха. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 477 тысяч подписчиков.

Раскрыт способ избавить стиральную машину от накипи и запаха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам юзерши, справиться с данными проблемами помогут два общедоступных средства. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой. Затем, согласно ее рекомендациям, необходимо поместить цитрус вместе с гигиеническим средством в стиральную машину и включить обычный или ускоренный режим. По окончании стирки понадобится протереть барабан сухой тканью.

«Вот и все. Стиральная машина будет пахнуть свежестью и искриться», — заключила инфлюэнсерша.

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