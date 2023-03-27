4 лайфхака с зубной пастой, которые сэкономят время и деньги

Зубная паста – средство, которое можно найти в любом доме. Однако немногие знают о том, что пасту можно использовать не только по назначению, но и в быту. Подробнее о нескольких способах – в материале "Рамблера".

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Устранение неприятного запаха

Нанесите немного зубной пасты на щетку для мытья посуды, а затем тщательно потрите емкость, которую нужно освежить. После этого промойте емкость водой – от неприятного запаха не останется и следа. Этот же лайфхак можно использовать, чтобы освежить руки при необходимости. Вы удивитесь, но зубная паста будет эффективнее мыла.

Удаление потертостей на белых кроссовках

При помощи старой зубной щетки и белой зубной пасты (не гелевой) обработайте потертые места кроссовок. Оставьте обувь на 10 минут, а затем протрите обработанные места влажной тряпкой. Этот лайфхак можно повторять несколько раз до нужного результата.

Полировка серебра

Нанесите негелевую пасту на серебряное изделие, намочите его, а затем тщательно потрите старой зубной щеткой. Для большего эффекта можно также оставить пасту на 5-10 минут, а затем отполировать изделие тряпкой из микрофибры.

Удаление мыльных разводов