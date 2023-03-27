Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
3 часа назад

Как обустроить стильную ванную комнату: инструкция

РИА "ФедералПресс"

С россиянами поделились главными секретами оформления эргономичной и красивой ванной комнаты. Как стильно и недорого обустроить место для релакса и приема душа, рассказали в пресс-службе платформы «Авито».

Как обустроить стильную ванную комнату: инструкция
Фото: unsplash.comunsplash.com

Душевая кабина или душевая зона

По информации «Авито», покупка душевой кабины или зоны обойдется в 12 тысяч 390 рублей. Однако между душевой кабиной и душевой зоной есть несколько различий. Душевая кабина – это система, которая полностью готова к эксплуатации, нужно только подключить водопровод и водоотвод.

Душевая зона не выглядит так громоздко, как кабина. В полу монтируют систему водоотвода, по периметру устанавливают ограждения, которые защищают остальное пространство от воды и брызг. Душевые зоны минималистичны и дают ощущение «воздуха».

Системы хранения

Ванные принадлежности можно хранить так, чтобы не захламлять пространство ящиками и шкафами. Настенные системы хранения – спасение для небольших помещений. Для мелких предметов подойдут небольшие ящички и подставки.

Расширить пространство визуально поможет угловая мебель. А раковину возможно встроить в небольшую тумбу, в которую поместится узкая стиральная машина.

Тренды

ё

Самым популярным материалом для отделки ванной комнаты стала плитка. Россиянам рекомендуют отказаться от рисунков с дельфинами и волнами. Стоит обратить внимание на спокойные цвета и фактуру поверхности без глянца, пишет РИАМО.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий