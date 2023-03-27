Как обустроить стильную ванную комнату: инструкция

С россиянами поделились главными секретами оформления эргономичной и красивой ванной комнаты. Как стильно и недорого обустроить место для релакса и приема душа, рассказали в пресс-службе платформы «Авито».
По информации «Авито», покупка душевой кабины или зоны обойдется в 12 тысяч 390 рублей. Однако между душевой кабиной и душевой зоной есть несколько различий. Душевая кабина – это система, которая полностью готова к эксплуатации, нужно только подключить водопровод и водоотвод.
Душевая зона не выглядит так громоздко, как кабина. В полу монтируют систему водоотвода, по периметру устанавливают ограждения, которые защищают остальное пространство от воды и брызг. Душевые зоны минималистичны и дают ощущение «воздуха».
Ванные принадлежности можно хранить так, чтобы не захламлять пространство ящиками и шкафами. Настенные системы хранения – спасение для небольших помещений. Для мелких предметов подойдут небольшие ящички и подставки.
Расширить пространство визуально поможет угловая мебель. А раковину возможно встроить в небольшую тумбу, в которую поместится узкая стиральная машина.
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Самым популярным материалом для отделки ванной комнаты стала плитка. Россиянам рекомендуют отказаться от рисунков с дельфинами и волнами. Стоит обратить внимание на спокойные цвета и фактуру поверхности без глянца, пишет РИАМО.