5 советов для тех, кто не любит убираться в ванной комнате

Дизайнер Эльмира Сапаева поделилась советами, как упростить уборку, пишет myDecor.

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Сапаева отметила, что нужно сделать экран для ванны, чтобы закрыть пространство под ней. Тогда пыль и мусор не будут скапливаться под объектом.

Лучше всего для ванной комнаты выбирать светлую плитку, на которой не будут сильно видны разводы и пыль.

Чёрная сантехника капризна в использовании, так как на ней может появиться известь и белый налёт. Его придётся постоянно удалять. В связи с этим лучше устанавливать сантехнику светлых оттенков.

Также стоит продумать встроенную подсветку. С неё не придётся убирать пыль и протирать ежедневно.