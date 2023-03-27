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1 час назад

Пять советов дали россиянам, которые не любят убираться в ванной комнате

runews24.ru

Дизайнер Эльмира Сапаева поделилась советами, как упростить уборку, пишет myDecor.

5 советов для тех, кто не любит убираться в ванной комнате
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Сапаева отметила, что нужно сделать экран для ванны, чтобы закрыть пространство под ней. Тогда пыль и мусор не будут скапливаться под объектом.

Лучше всего для ванной комнаты выбирать светлую плитку, на которой не будут сильно видны разводы и пыль.

Чёрная сантехника капризна в использовании, так как на ней может появиться известь и белый налёт. Его придётся постоянно удалять. В связи с этим лучше устанавливать сантехнику светлых оттенков.

Также стоит продумать встроенную подсветку. С неё не придётся убирать пыль и протирать ежедневно.

Для ванной комнаты нужно выбирать ровную плитку без текстуры. С гладких поверхностей легче убирать грязь.

Дом и сад,
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