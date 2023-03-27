Унитазу и не снилось: самые грязные предметы в доме

У людей разное представление о чистоте. Кому-то важно, чтобы в доме не было ни пылинки, другие вполне допускают творческий беспорядок. В обоих случаях зачастую упускается момент, что чистые поверхности вовсе не означают, что в доме нет рассадников бактерий. И нет, речь не об унитазе — в рейтинге самых грязных предметов быта он не входит даже в десятку. Где же в доме прячется больше всего микробов?

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Раковина, губка и разделочные доски

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Как ни странно, кухня — самая грязная комната в доме. Даже если внешне все выглядит идеально, поверхности могут таить в себе много опасностей. Теплая вода и остатки пищи — рассадник для бактерий. Это самые комфортные условия для их питания и размножения.

Британские ученые и вовсе установили, что самый грязный предмет в мире — губка для мытья посуды. На ней ученые насчитали 118 наименований бактерий. По итогам исследования Лондонской школы гигиены и тропической медицины на предмет наличия болезнетворных микробов, губка в 200 раз опередила общественный туалет.

Важно систематически дезинфицировать раковину, обрабатывать разделочные доски (особенно для мяса и рыбы), раз в неделю менять губку для посуды, столовые тряпки и полотенца.

Холодильник

Холодильник может содержать в себе вредоносные микробы и бактерии, а еще это источник плесени и грибков. Причиной часто служит наша привычка покупать продукты впрок. Забытые на пару месяцев кабачки в углу ящика могут быть заражены плесневым грибком из-за чрезмерно долгого хранения. Происходит заражение других овощей и фруктов, которое порой невозможно увидеть невооружённым глазом.

Кухонная вытяжка

Жир, который оседает на фильтрах — тоже отличная питательная среда для микроорганизмов. Так что при уборке кухни не стоит забывать и об этих предметах. Кстати, сетки для вытяжки удобно мыть в посудомоечной машине. Горячая вода растворит жир и убьет все микробы.

Зубные щетки

10 миллионов микробов, вирусы герпеса и гриппа — звучит ужасно, правда? Все это «богатство» обитает на наших зубных щетках. Также на них встречаются бактерии, приводящие к воспалению десен. Стоматологи рекомендуют дезинфицировать щетку после каждого применения и менять ее раз в месяц.

Многоразовые бутылки для воды

Многие берут такие бутылки на работу или дают детям в школу или на прогулку. Но вот члены Ассоциации качества воды из США изучили содержимое бутылок, сняли пробы с внутренних стенок и нашли бациллы, кишечную палочку и клебсиеллу практически во всех образцах. В среднем на такой бутылке содержится 20,8 миллиона КОЕ (колониеобразующих единиц). Это в 5 раз больше, чем на компьютерной мышке.

Клавиатура компьютера

Еще один рассадник вредоносных микробов. Исследования от Master Cleaners Ltd выявили, что на клавиатуре находится на 70% больше микробов, нежели на унитазе. Жутковато.

Смартфон

Мы держим мобильный телефон в руках почти постоянно. Дома, на работе, на улице и, конечно же, в туалете. Вот только руки мы моем относительно часто, а телефон — нет. Все та же Лондонская школа гигиены, помимо множества бактерий, нашла следы фекальных веществ на каждом шестом смартфоне. Чтобы обезопасить себя, можно каждый день протирать устройство антибактериальным составом.

Пульт от телевизора

Пульт часто берут грязными руками. А если телевизор стоит на кухне или в столовой, пульт контактирует и с жиром, и со сладостями, и с прочей едой. Это подходящая среда для плесневых грибков и даже золотистого стафилококка. Так что не забываете обрабатывать и пульт тоже.

Ключи

Вещь, которую мы носим с собой постоянно и часто берем грязными руками. А еще ключи имеют тенденцию выпадать из карманов прямо на землю. На них копятся бактерии, которые могут вызвать кишечные инфекции и расстройства.

Деньги

Во время исследования ученые биомедиков из Лондонского университета обнаружили на банкнотах около 80% болезнетворных бактерий. Так, на одной банкноте в 6,4 раза больше микробов, чем на пробах, взятых из туалетов.

Ковры

Место, где любят прятаться стафилококк, сальмонелла и кишечная палочка. Исследователи настоятельно рекомендуют чистить ковры специальными средствами и периодически сдавать их в химчистку.

Также в рейтинге самых грязных вещей в доме значатся дверные ручки, крышка от мусорного ведра, душевая занавеска, стиральная машина, шторы и жалюзи.

А что все-таки с унитазом?