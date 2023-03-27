6 вещей, которые не требуют частого мытья

Слишком тщательная уборка уменьшит срок их службы.

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Стремясь поддерживать идеальный порядок дома, можно навредить бытовой технике, предметам интерьера или посуде.

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Узнайте, какие вещи в вашей квартире не стоит мыть и чистить слишком часто, чтобы они прослужили дольше.

Стиральная машина

Конечно, протирать поверхность и дверцу стиральной машины можно после каждого использования или по мере загрязнения. А чистить барабан с помощью лимонной кислоты или специального средства нужно один раз в 3—6 месяцев, в зависимости от жесткости воды. Если проделывать это чаще, некоторые детали девайса быстро придут в негодность. А в гарантийный ремонт такие поломки не входят.

Шкафчики с крупами

Если кухонные фасады произведены из дерева, обращаться с ними нужно очень аккуратно. Протирать дверцы, например, стоит мягкой, не слишком влажной тряпочкой, а затем убирать всю влагу. А внутри шкаф с крупами и другими сыпучими продуктами не протирайте чаще, чем раз в месяц. От лишней влаги продукты испортятся значительно быстрее, да и дерево повредится и прослужит меньше, чем должно.

Деревянную мебель

Пыль можно стереть едва влажной тряпочкой, а полноценный уход за деревянной мебелью стоит делать не чаще, чем раз в месяц. Даже если на поверхности появились пятна, не старайтесь прикладывать слишком много усилий, чтобы их оттереть, и не используйте агрессивные средства. Обзаведитесь специальными полиролями для мебели и дерева.

Шторы

Многие хозяйки считают, что шторы стоит стирать раз в месяц, а то и чаще. Но тяжелая ткань от этого портится и теряет внешний вид. Локальные загрязнения можно устранить с помощью пятновыводителя, не снимая штор, а стирать занавески полностью не нужно чаще, чем раз в сезон.

Чугунная сковорода

Чтобы покрытие сохранилось, не мойте чугунную плиту с моющими средствами после каждого использования. Вместо этого очищайте загрязнения мягкой губкой и специальной тряпочкой. Чугун — пористы й материал, он впитывает часть масла и, благодаря нему, поверхность позволяет продуктам не пригорать. Никогда не мойте чугунные сковороды металлическими губками.

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