Пять самых ядовитых для собак и кошек цветов

С наступлением весны появляется возможность подольше погулять с собакой, а кошки могут вообще отправиться путешествовать вдали от дома. Но эксперты предупреждают: некоторые весенние цветы опасны для здоровья домашних животных.

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Джо Наткинс вместе с Canine Cottages перечислил пять самых токсичных для собак и кошек цветов.

Подснежники. Если ваш питомец их проглотит, то они могут ему сильно навредить. Опаснее всего - луковица этого растения. Если её съест собака, то ей станет плохо и у неё возникнет рвота, диарея.

Тюльпаны. Самой ядовитой частью этих цветов тоже являются луковицы. При проглатывании тюльпана у питомца появится рвота, диарея, изо рта у него потечёт слюна.

Нарциссы. Среди самых опасных признаков отравления этими цветами выделяют сердечную аритмию, слюнотечение, рвоту.

Колокольчики. Собаки могут легко случайно съесть это растение. А симптомы отравления им схожи с признаками отравления предыдущими цветами.