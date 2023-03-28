Как превратить дачу в место силы: 6 простых советов

Садовый участок восстановит моральное здоровье.

Фото: Womanhit Womanhit

Совсем скоро наступит дачный сезон, многие садоводы и огородники уже готовятся к лету, разводя рассаду и приводя в порядок дачный участок. А эксперты считают, что дачу из места, где выращивают урожай и иногда жарят шашлыки, можно превратить в место силы, дающее ресурс и помогающие восстановиться после рабочих будней. Сделать это совсем не сложно.

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Избавьтесь от хлама

Как и в случае с квартирой, изменение на даче стоит начинать с расхламления. Да, многие именно на садовый участок вывозят вещи, которые не нужны, руководствуясь принципом «А вдруг пригодится». Так на даче скапливаются стопки старой одежды, потерявший внешний вид мебели и посуды.

Чтобы участок и постройка стали уютными, от хлама придется избавиться. Оставьте только то, что вам нравится: пусть посуда, кресла, стол и будут красивыми, а ветошь не отвлекает внимание от прекрасных пейзажей.

Сохраните атмосферу

Приглядитесь, даже старый домик на четырех сотках может быть прекрасным, ведь он навевает ностальгические воспоминания о детстве и советском прошлом. Не старайтесь изменить эту обстановку, усильте ее. Повесьте симпатичную тюль, найдите вазочку тех времен, чайник с цветами. Главное, чтобы все эти предметы были в хорошем состоянии без сколов, пятен и прочих повреждений.

Приведите в порядок участок

Пусть на даче будут не только грядки, но и цветущие деревья, качели, симпатичные дорожки. Огородите посадки досками, на дорожках выложите гальку или забетонируйте их. Пусть сад радует глаз, чтобы, устав от работы на грядках, вы могли им любоваться. Необязательно строить беседку или устраивать дорогостоящие изменения, главное, навести визуальный порядок.

Место для пикника

Если у вас на даче нет беседки, организуйте своеобразное патио, используя недорогие материалы. Расчистите участок для костровища и мангала, облагородьте его, рядом расставьте лавочки или кресла, установите качели, навес или зонтики от солнца. Даже когда вы будете долго работать на грядках, мысль о скором отдыхе в уютном месте придаст сил.

Цветы

Сажая огурцы и помидоры, не забудьте, что ваша дача — прежде всего, садовый участок, а значит, без цветов не обойтись. Устройте сезонные клумбы: пусть с апреля по октябрь на даче что-то цветет, тогда на участке всегда будет уютно.

Не забудьте о хобби и отдыхе