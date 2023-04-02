Антуриум – растение, которым часто украшают интерьер. Оно известно своими яркими, глянцевыми листьями и крупными цветками. В природе антуриум произрастает в тропических лесах.
Антуриумы достаточно прихотливые растения: нуждаются в ярком свете, но не переносят прямые солнечные лучи, а также любят высокую влажность.
На канале "Голова Садовая" рассказали, как реанимировать даже самый запущенный антуриум и создать комфортные условия для его цветения.
Подробнее о том, что делать если не цветет антуриум, смотрите в видео.
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