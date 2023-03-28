Назван овощ, который без проблем растет на подоконнике

Главная опасность для рассады на подоконнике — это перепады температуры и прямые солнечные лучи, однако есть овощ, которому все нипочем, а яркое солнце ему даже на пользу, и это помидор.

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Об этом в беседе с Life рассказал депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Томат — всему будет рад. Это овощ-пофигист. Им все равно на перепады температуры, да и солнышку они будут очень рады. Рассада практически всех цветочных культур тоже обожает подоконник. Также бобовые и травы любят расти на подоконнике: базилик, мята, мелисса и т.д.", — объяснил Чаплин.

Он добавил, что рассаду можно выращивать и в небольшой квартире. Главное, по его словам, создать правильные условия.

Депутат посоветовал укутать ящики газетой, защитив их от перепадов температуры, а также подложить губки, чтобы не было контакта растений с оконным стеклом.