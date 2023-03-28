Избегайте этих 7 ошибок при стирке, чтобы не испортить одежду

Большинство из нас для стирки одежды пользуется стиральной машиной. Но даже в этом случае легко раз за разом совершать ошибки, из-за которых одежда будет портиться.

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Вот каких ошибок, по словам Деяна Димитрова, генерального директора Laundryheap, вам нужно избегать, если вы стираете одежду в стиральной машине.

Не доставать всё из карманов. Мелкие предметы в карманах могут во время стирки попасть в барабан стиральной машины и испортить одежду или зацепиться за неё.

Не обращать внимание на этикетки. Разную одежду нужно стирать при разной скорости и температуре в зависимости от материала. К примеру, для шёлка и шерсти лучше всего подойдёт температура 30 градусов и щадящий режим. Для их сушки нельзя использовать сушильную машину, гладить утюгом их тоже не рекомендуется.

Не расправлять рукава и штанины. В этом случае они могут постираться неравномерно или запутаться в других предметах одежды. Также необходимо перед стиркой застегнуть все пуговицы и молнии на одежде, чтобы другие вещи не зацепились за них и не повредились.

Не выворачивать одежду наизнанку. В случае с джинсами такая стирка может ускорить их выцветание. Наизнанку стоит выворачивать и различные топы, если на них нанесён какой-нибудь графический принт.

Использовать слишком много средства для стирки. Это может даже испачкать одежду, особенно если она белого цвета. Кроме того, такая практика может изнашивать волокна ткани, способствовать образованию зацепок и разрывов.

Слишком сильно наполнять барабан стиральной машины. Одежда в этом случае просто не постирается так, как надо. Лучше всего класть вещей столько, чтобы барабан наполнен был на 3/4.