Какие картины плохо влияют на энергетику дома

Картины с агрессивными сюжетами и пиками гор, а также портреты умерших родственников не стоит вешать в доме.

Фото: m24.ru m24.ru

Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.

По ее словам, самое главное правило – избегать в интерьере картин, которые вызывают негативные ощущения. Например, изображения свирепых животных, сцен насилия, скелетов и оружия. Это плохо влияет и на пространство, и на подсознание, объяснила Николаева.

Также неблагоприятно вешать картины с увядающими растениями. Они символизируют мертвую энергию инь, из-за которой все в доме начинает происходить медленно, пояснила эксперт.

Из портретов лучше всего размещать в доме изображения учителей, наставников и тех, на кого хочется быть похожими. Желательно отвести им место в северо-западном секторе, подчеркнула Николаева.

При этом эксперт не рекомендует украшать дом изображениями обнаженных тел, так как это может привести к болезни.

Кроме этого, эксперт посоветовала не выбирать картины с изображениями огромных волн и мощных водопадов. В противном случае жизнь в доме станет неспокойной.