8 вещей, которые изменят дом до неузнаваемости без ремонта

Ремонт не по карману или был сделан недавно, а ощущение новизны безвозвратно ушло?

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Эти предметы помогут освежить любое помещение, особенно если использовать сразу несколько вариантов.

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Обратите на них внимание.

Гардины

Новые шторы легко зададут нужное настроение всему интерьеру. Кстати, старые гардины выбрасывать совсем не обязательно, текстиль можно менять в зависимости от сезона. Например, красные занавески будут уместны на новогодних праздниках, но быстро вас утомят, а нежно-салатовые создадут ощущение прохлады летом.

Ковер

Если напольное покрытие оставляет желать лучшего, правильный ковер подарит ощущение свежего ремонта, ведь не заметить такую обновку просто невозможно. Приобретая ковер, старайтесь подобрать такой, о котором вам будет комфортно заботиться — помните, что изделия с коротким ворсом проще в уходе. А чересчур контрастные расцветки не дадут глазам расслабиться — для большой площади лучше выбрать спокойные цвета.

Чехлы для мебели

Со временем мебель теряет товарный вид, но стоит сменить обивку — и она как новая. Менее радикальный вариант — чехлы. Их можно сшить на заказ, самостоятельно или приобрести готовые. Если мебель в отличном состоянии, но хочется что-то изменить, подумайте о новом пледе.

Картины и постеры

Дефицита рамок не наблюдается, приобрести их можно на любой вкус и кошелек. Одинаково стильно смотрится как большой постер в качестве яркого акцента, так и десяток маленьких рамок в едином стиле. Можно даже перекрыть стену практически полностью.

Зеркала

В небольших помещениях зеркала просто незаменимы. Ведь только они способны визуально увеличить пространство сразу в два раза. А в комбинации с нужными цветовыми решениями и подсветкой они произведут вау-эффект. Только не увлекайтесь, чтобы жилище не превратилось в зеркальный аттракцион, вызывающий дезориентацию.

Светильники

Свет полностью меняет восприятие пространства, но именно о нем часто забывают при ремонте. Один источник света на потолке — классика, которая бывает скучной. Попробуйте подобрать свою схему света для каждой зоны жилища. Никакого расточительства в этом нет, ведь совсем не обязательно включать все и сразу. Зато дом будет не узнать!

Подушки

Подушки уместны не только на кровати и диванах, но и на стульях. В зависимости от цвета наволочки могут поддержать в интерьере общую тему или стать ярким акцентом. Плюс подушек в их мобильности: убрать можно в любой момент и обновить проще, чем шторы. А если в доме есть дети, из подушек получается прекрасная площадка для игр!

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