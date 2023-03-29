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1 час назад

Самые крупные породы собак: видео

Стелла Шмель

Для некоторых наличие большого питомца в доме кажется чем-то странным. Но многие люди, напротив, осознанно заводят собак крупных пород. Для них эти животные являются олицетворением не только преданности, но и надежности.

На странице Petshopblog рассказали о самых больших породах собак в мире и о том, как и откуда они появились.

Английский мастиф – одна из древнейших пород собак, история которой насчитывает несколько тысячелетий. Эти собаки были выведены в Англии для охоты на диких животных, а также для использования в качестве сторожей.

Анатолийская овчарка – порода собак, происходящая из региона Анатолии (современная Турция). Они были выведены для защиты стад от хищников и других угроз.

Венгерский кувас – крупные и мощные собаки, которые имеют отличный нюх и выносливость. Эту породу вывели для охоты на крупную дичь, например, кабанов и оленей.

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Подробнее о самых больших породах собак в мире смотрите в видео.

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