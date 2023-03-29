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1 час назад

Как сохранить орхидею после покупки: видео

Стелла Шмель

Орхидеи – очень красивые цветы, которые часто используются для украшения интерьера дома или офиса, поэтому их часто выбирают в качестве подарка. Однако, чтобы наслаждаться красотой орхидей, необходимо обеспечить им правильный уход и условия содержания.

Орхидеи чувствительны к изменениям условий окружающей среды, поэтому могут погибнуть вскоре после того, как попали в новое место. На канале "Голова Садовая" рассказали, как правильно ухаживать за орхидеей, чтобы она не завяла. Цветы требуют определенных условий содержания, таких как правильное освещение, температура, влажность и полив.

Перед тем как начать производить какие-либо манипуляции с растением, необходимо проверить состояние корней. Часто в магазинах за цветами не ухаживают должным образом, из-за чего корневище начинает гнить и покрываться плесенью.

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Подробнее о том, как сохранить орхидею после покупки, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как избавиться от мушек дрозофил.

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